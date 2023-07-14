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AH股新聞

14/07/2023 14:30

《Ａ股焦點》中國製Ｍｏｄｅｌ　Ｙ南韓開售，惟特斯拉概念Ａ股跌

　　《經濟通通訊社１４日專訊》特斯拉開始在南韓銷售中國製造的Ｍｏｄｅｌ　Ｙ，並大幅降
價以獲得更多補貼。根據特斯拉南韓官方網站，這款後輪驅動車型的售價為５６９９萬韓元（約
３２﹒１萬元人民幣）。在南韓政府補貼的情況下，首爾的價格降至３﹒７萬美元（２６﹒３萬
元人民幣）左右，在一些為電動汽車提供額外獎勵的城市，價格更低至３萬美元（２１﹒４萬元
人民幣）。
　　另外特斯拉中國官網今日正式開售Ｃｙｂｅｒｑｕａｄ玩具車，售價為１１９９０元人民幣
。根據設計，該玩具車適用於８－１２歲的少年兒童，最大承重５０千克，搭載的２１﹒６Ｖ　
Ｆｌｉｇｈｔ　Ｓｐｅｅｄ鋰離子電池，在續航和充電速率上都有出色表現，滿電情況下可行駛
１３公里。
　　惟特斯拉概念股偏軟，天賜材料（深：００２７０９）挫近３％，隆基綠能
（滬：６０１０１２）走低近２％，福耀玻璃（滬：６００６６０）跌１﹒５％，璞泰來
（滬：６０３６５９）跌１﹒５％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌０﹒８％，正泰電器
（滬：６０１８７７）跌０﹒７％，寧德時代（深：３００７５０）跌０﹒４％，藍思科技
（深：３００４３３）微跌０﹒１％。（ｊｔ）

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