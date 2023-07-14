《經濟通通訊社１４日專訊》Ｗｉｎｄ數據顯示，截至７月１２日，今年地方債發行規模達

到４﹒５萬億元（人民幣．下同），其中用於項目建設的專項債發行規模約２﹒２萬億，完成全

年額度的５７％。而據《２１世紀經濟報道》引述地方政府披露的第三季地方債發行計劃，截至

７月１２日，２２個地方第三季計劃發行地方債１﹒８５萬億元（人民幣．下同）。考慮到尚有

１４個地方未公布發行計劃，尤其是地方債額度較高的廣東、河南等地，全國第三季地方債發行

規模將遠超１﹒８５萬億，甚至超過第二季的２﹒３３萬億，迎來年內發行高峰。報道還引述消

息指出，下半年料將有特殊再融資債券、中小銀行專項債這兩類特殊地方債發行，預計今年地方

債發行規模或達８萬億元，創歷史新高，而此前的高峰為２０２１年的７﹒５萬億元。

報道引述多位地方財政人士指出，近期地方正在上報建制縣隱性債務風險化解試點方案，其

核心措施是允許地方發行特殊再融資債券額度置換隱性債務。在監管部門批覆方案及額度後，特

殊再融資債券或在下半年重啟發行。其中西部省份某區縣財政人員表示，該舉措債務化解成效明

顯，能有效緩解地方政府短期償債壓力。但該舉措會推升法定債務的風險水平，相應要試點地方

減少項目上馬、壓降支出用於償債等。

報道又認為，中小銀行專項債大概率仍將繼續發行。據人行發布的《２０２２年第四季度中

國貨幣政策執行報告》，２０２０－２０２２年新增５５００億元地方政府專項債券，專項用於

補充中小銀行資本金。截至２０２２年末，中小銀行專項債發行規模為２７３０億，僅完成一半

。６月前後地方披露的預算調整報告顯示，今年初財政部通過兩份文件，向天津、內蒙古等１８

個省份下達「支持化解地方中小銀行風險新增專項債券額度的通知」，惟這些額度並非來自於今

年的專項債額度，而是來自往年結轉額度，為２７７０億元。截至７月１２日，今年中小銀行專

項債發行規模為１３４２億元，額度尚未發完。（ｓｌ）

