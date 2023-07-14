《經濟通通訊社１４日專訊》廣東汕頭市住房公積金管理中心宣布，對多子女家庭（按國家

政策已生育、撫養兩個及以上子女的家庭）實施住房公積金支持政策，緩解繳存職工家庭購房經

濟壓力。政策明確，在市內購買首套住房的住房公積金貸款，實施最高可貸額度上浮２０％的優

惠政策，但不得超過《汕頭市住房公積金貸款管理辦法》規定的最高額度，而且公積金貸款個人

可貸額度上浮不與其他貸款額度上浮優惠政策疊加使用。

《辦法》規定的最高額度為：個人４０萬元人民幣，家庭７０萬元人民幣。（ｓｌ）

