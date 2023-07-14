  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/07/2023 10:58

《中國房產》汕頭二孩及以上家庭首套房公積金貸款上限上浮２０％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》廣東汕頭市住房公積金管理中心宣布，對多子女家庭（按國家
政策已生育、撫養兩個及以上子女的家庭）實施住房公積金支持政策，緩解繳存職工家庭購房經
濟壓力。政策明確，在市內購買首套住房的住房公積金貸款，實施最高可貸額度上浮２０％的優
惠政策，但不得超過《汕頭市住房公積金貸款管理辦法》規定的最高額度，而且公積金貸款個人
可貸額度上浮不與其他貸款額度上浮優惠政策疊加使用。
　　《辦法》規定的最高額度為：個人４０萬元人民幣，家庭７０萬元人民幣。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金