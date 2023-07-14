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AH股新聞

14/07/2023 11:29

《中國要聞》深圳百萬獎金谷電競產業，力爭兩年後成國際電競之都

　　《經濟通通訊社１４日專訊》在今日舉辦的騰訊（００７００）電競年度發布會上，深圳市
文化廣電旅遊體育局副局長陳紹華表示，深圳近日發布關於建設國際電競之都的若干措施，爭取
到２０２５年，深圳成為引領大灣區、輻射全國、面向世界的國際電競之都。
　　陳紹華稱，深圳將從電競遊戲產品研發、培育電競市場主體、建設電競賽事和活動體系、完
善電競產業發展載體、推動電競產業融合發展等六方面，推進電競產業發展。其中，優秀電競遊
戲產品和被重大電競賽事選用的遊戲產品，將給予２００萬元（人民幣．下同）至５００萬元的
獎勵；在深圳舉辦的國際國內高水平電競賽事，分別給予最高８００萬元和５００萬元的資助；
對新建、改建的專業電競賽場館給予最１０００萬元的資助。
　　《深圳市關於建設國際電競之都的若干措施》自２０２３年７月１０日起實施，為期３年。
發展目標是到２０２５年，研發推出３－５個社會效益和經濟效益相統一的電競遊戲產品，集聚
５－８個專業性和創新性相統一的電競領軍企業和俱樂部，舉辦５個以上行業影響力和社會關注
度相統一的高水平電競賽事，建成１－２個滿足賽事功能需求和賽後綜合利用相統一的電競場館
。（ｓｌ）

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