《經濟通通訊社１４日專訊》在今日舉辦的騰訊（００７００）電競年度發布會上，深圳市

文化廣電旅遊體育局副局長陳紹華表示，深圳近日發布關於建設國際電競之都的若干措施，爭取

到２０２５年，深圳成為引領大灣區、輻射全國、面向世界的國際電競之都。

陳紹華稱，深圳將從電競遊戲產品研發、培育電競市場主體、建設電競賽事和活動體系、完

善電競產業發展載體、推動電競產業融合發展等六方面，推進電競產業發展。其中，優秀電競遊

戲產品和被重大電競賽事選用的遊戲產品，將給予２００萬元（人民幣．下同）至５００萬元的

獎勵；在深圳舉辦的國際國內高水平電競賽事，分別給予最高８００萬元和５００萬元的資助；

對新建、改建的專業電競賽場館給予最１０００萬元的資助。

《深圳市關於建設國際電競之都的若干措施》自２０２３年７月１０日起實施，為期３年。

發展目標是到２０２５年，研發推出３－５個社會效益和經濟效益相統一的電競遊戲產品，集聚

５－８個專業性和創新性相統一的電競領軍企業和俱樂部，舉辦５個以上行業影響力和社會關注

度相統一的高水平電競賽事，建成１－２個滿足賽事功能需求和賽後綜合利用相統一的電競場館

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