《經濟通通訊社１４日專訊》廣州南沙區近日正式印發《廣州南沙新區（自貿片區）促進製

造業高質量發展十條措施》（「製造業十條」），真金白銀獎勵激活企業發展引擎，其中為促進

當地工業發展和企業穩定增長，將對首次達到規模以上的工業企業給予一筆過２０萬元（人民幣

．下同）獎勵。

產值突破亦有獎勵。「製造業十條」對產值首次超過１５００億元、１０００億元、５００

億元、２００億元、１００億元、５０億元、３０億元、２０億元、１０億元、５億元的工業企

業，分別給予２０００萬元、１５００萬元、１０００萬元、４００萬元、２００萬元、１００

萬元、６０萬元、４０萬元、２０萬元、１０萬元獎勵，其中，獎金的３０％給予企業高管骨幹

人才，激發人才幹事創業動力。

在優化提升產業載體空間方面，「製造業十條」對根據規劃條件適當提高容積率的企業，給

予最高４００萬元獎勵，並支持專業運營管理機構參與村鎮工業集聚區改造提升，按照工業集聚

區每新增１億元工業產值獎勵１０萬元的標準，給予運營管理機構獎勵，同時對獲得廣州市產業

園區提質增效扶持的村鎮工業集聚區，按市扶持金額５０％的標準給予最高５００萬元獎勵。



＊實施固定資產投資逾５００萬增資擴產技術改造項目，獎金大增＊



此外，為做好促進工業投資這項重點工作，「製造業十條」對實施固定資產投資５００萬元

以上增資擴產、技術改造項目，獎勵標準由原來的最高４％提高至５％，獎勵金額由最高８００

萬元大幅提高至５０００萬元，鼓勵企業加大工業投資。

與此同時，企業年度新增區級經濟貢獻的標準由原來的１０％提升到３０％，給予最高

５０００萬元獎勵；在區內參與互相採購的買方企業還可獲最高３００萬元獎勵。

在支持企業轉型升級方面，南沙設置創新驅動獎勵，對落戶本區的製造業創新中心，獲批組

建省級製造業創新中心的給予一筆過２００萬元獎勵；獲批組建國家級製造業創新中心的給予一

筆過５００萬元獎勵；對獲工業和信息化部認定的製造業「單項冠軍」示範企業，給予一筆過

５００萬元獎勵。（ｓｌ）

