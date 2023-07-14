《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局下周一（１７日）公布中國第二季國內生產總值

（ＧＤＰ）及６月工業增加值、投資和消費數據。據《路透》綜合５６家機構預估中值顯示，得

益於去年同期的低基數，第二季ＧＤＰ同比增速料加快至７﹒３％，創八個季度最高水平；但環

比料僅增長０﹒５％，由上季的２﹒２％大幅放緩，為四個季度最低值。

另有逾２０家機構預估中值顯示，受去年同期基數抬高影響，規模以上工業增加值同比增速

６月料放緩至２﹒７％，社會消費品零售總額增速亦放緩至３﹒２％。但環比來看，工業和消費

景氣可能有所回升。投資需求延續放緩態勢，上半年固定資產投資同比增速料進一步放慢至

３﹒５％。

此外，據《路透》最新季度調查綜合約８０家機構預估中值顯示，今年中國經濟料同比增長

５﹒５％，明年增速將放緩至４﹒８％；與此同時，低通脹為貨幣政策保持寬鬆留出空間，預計

今年第三季人行將調降存款準備金率２５個基點，但一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）料暫時

持穩不變。



＊分析料第三季降準、第四季降息＊



浙商證券首席經濟學家李超認為，年內經濟動能高點已過，經濟向上和向下彈性都不大，但

階段性減退稅降費退坡後，企業盈利下行是務必要解決的問題。他預計，第二季ＧＤＰ實際增速

６﹒７％，全年增速為５﹒１％。當前工業企業利潤增速承壓，被動去庫趨勢延續，預計第三季

末庫存可能築底，但若需求不強則補庫初期強度或將偏弱。他又認為，在企業內生修復動力不足

的情況下，下半年貨幣政策仍有可能進一步發力，從成本端助力企業盈利修復，預計第三季可能

降準、第四季可能降息。

華創證券首席宏觀分析師張瑜則認為，對於工業生產而言，需求偏弱、價格偏弱的情況下，

去庫壓力依然存在，但經過３－５月的快速去庫後，去庫壓力有所減輕，預計６月工業增加值同

比增速為３﹒１％，對應的兩年平均增速回升至３﹒５％；預計６月社零同比增長４﹒５％。

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