《經濟通通訊社１４日專訊》全國多地近期受高溫炙烤，迎峰度夏電力供應保障備用考驗。

其中，四川電網用電負荷於１０日午後達到５９８８﹒８萬千瓦，較去年全網最高負荷高出

７８﹒８萬千瓦，創歷史新高。疊加第３１屆世界大學生夏季運動會即將於７月２８日至８月８

日在成都舉行，今夏四川保障電力安全穩定運行和可靠供應形勢嚴峻。為保障高峰期電力供應，

當地光伏、水泥、鋼鐵等工業企業已開始限電、降負荷生產。

中國有色金屬工業協會硅業分會１３日公布統計數據，指四川地區近期因高溫炎熱而開始新

一輪限電，目前四川地區單晶硅片產能合計９７ＧＷ，分布在樂山市和宜賓市，此次限電分別影

響當地各家企業當月產出的１０％－３０％，約合１﹒４ＧＷ左右。單晶硅是光伏產業鏈的核心

材料和上游環節，電力能源消耗是其重要成本。

另據中國水泥網１３日消息，四川多家水泥企業近期接到相關部門通知，水泥行業７月５日

至８月１０日施行生產調控，水泥熟料生產企業全部停窯，壓減８０％電力負荷，水泥磨等設備

在每晚１１時至次晨８時允許生產。

我的鋼鐵網５日指出，四川部分鋼廠已收到相關口頭限電通知，其中部分長流程鋼廠計劃於

７月２１日起限電２０％－３０％，但暫未明確具體減產計劃。為保障高溫天氣電力供應，政府

部門會在成都大運會舉行前後，根據空氣質量、電力供應發布不同級別的預警，並出台不同的管

控措施。



＊四川今夏首次買入東北電＊



不過，總體來看，四川今夏電力保供壓力總體小於去年。國家能源局四川監管辦公室預計，

今年四川用電高峰缺口約７５０萬千瓦，較去年近２０００萬千瓦的缺口縮小六成。

此外，往年是外送電主力軍的四川，今夏正積極爭取外購電，還首次買入「東北電」。據《

四川日報》１３日報道，今年６月，四川電力交易中心通過中長期交易買入了來自黑龍江的電量

１﹒３５億度，為「東北電」首次入川，同月還分兩次買入了來自遼寧的電量共計２﹒２億度，

支援四川電網晚高峰負荷。（ｓｌ）

