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AH股新聞

14/07/2023 14:49

《中國要聞》小牛資本非法吸金過千億，實控人彭鐵被判無期徒刑

　　《經濟通通訊社１４日專訊》曾是廣東最大Ｐ２Ｐ平台之一的「小牛資本」，其主要負責人
彭鐵等２６人非法集資案，今日在廣東省深圳市中級人民法院一審公開宣判。其中小牛集團法定
代表人、實控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終
身，並處沒收個人全部財產。其他２５名被告人因參與集資犯罪，被判處有期徒刑２至１１年不
等，並處罰金。
　　法院審理查明，２０１３年１月至２０２１年１月，彭鐵等人成立小牛集團以及「小牛投資
」「小牛新財富」「小牛基金」等子公司後，以Ｐ２Ｐ網貸及私募理財產品形式，向１３１萬人
非法吸收公眾存款１０２６億元（人民幣．下同），其中１２６億元未償還。期間，彭鐵、彭鋼
等６人明知集團資金缺口巨大、壞賬率畸高，仍繼續進行非法集資活動，且將所募資金主要用於
還本付息及彭鐵個人支配使用，集資詐騙８９﹒３４億元。
　　法院認為，彭鐵等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重破壞國家金融監管秩序，犯罪情節
及後果特別嚴重，依法作出上述判決。
　　據了解，彭鐵等人歸案後，公安機關全力開展涉案資金、股票、股權、房產等資產追繳。目
前已追繳到案的資產，將在判決生效後依法返還集資參與人。（ｓｌ）

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