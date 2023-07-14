《經濟通通訊社１４日專訊》曾是廣東最大Ｐ２Ｐ平台之一的「小牛資本」，其主要負責人

彭鐵等２６人非法集資案，今日在廣東省深圳市中級人民法院一審公開宣判。其中小牛集團法定

代表人、實控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終

身，並處沒收個人全部財產。其他２５名被告人因參與集資犯罪，被判處有期徒刑２至１１年不

等，並處罰金。

法院審理查明，２０１３年１月至２０２１年１月，彭鐵等人成立小牛集團以及「小牛投資

」「小牛新財富」「小牛基金」等子公司後，以Ｐ２Ｐ網貸及私募理財產品形式，向１３１萬人

非法吸收公眾存款１０２６億元（人民幣．下同），其中１２６億元未償還。期間，彭鐵、彭鋼

等６人明知集團資金缺口巨大、壞賬率畸高，仍繼續進行非法集資活動，且將所募資金主要用於

還本付息及彭鐵個人支配使用，集資詐騙８９﹒３４億元。

法院認為，彭鐵等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重破壞國家金融監管秩序，犯罪情節

及後果特別嚴重，依法作出上述判決。

據了解，彭鐵等人歸案後，公安機關全力開展涉案資金、股票、股權、房產等資產追繳。目

前已追繳到案的資產，將在判決生效後依法返還集資參與人。（ｓｌ）

