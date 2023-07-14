【ＦＯＣＵＳ】中國廣義貨幣（Ｍ２）上半年膨脹逾２０萬億元，惟ＣＰＩ╱ＰＰＩ、房地

產銷售、小長假消費、寫字樓空置率等指標盡閃警號，引發「資產負債表衰退」、「流動性陷阱

」論甚囂塵上。權威高層對此如何把脈？

人民銀行副行長劉國強周五（１４日）就指，當前經濟面臨的一些挑戰屬於疫後經濟復甦過

程中的正常現象；目前沒有出現通縮，下半年也不會有通縮風險；他並明言，現時是「經濟結構

性調整的好時機」，呼籲對經濟持續穩定增長「有耐心、有信心」。



＊四大原因致結構性減速？＊



離岸人民幣兌美元，創下２０２１年９月以來最長「六連漲」紀錄，暗示市場對愈來愈近揭

盅的下半年政策刺激力度，押「大」蓋過押「小」，而線索或來自近日與國務院總理李強座談經

濟形勢的專家，以及多位前高官的言論。

最具代表性的觀點，來自國家發改委原財政金融司司長、發展規劃司司長徐林。他認為，中

國經濟正處在結構性減速（而非周期性）的狀態，主要原因包括：一，人口老齡化導致勞動力供

求關係變化及總體儲蓄率呈下降趨勢；二，全要素生產增速和勞動生產率增速持續下降；三，中

美關係緊張導致外部環境惡化，施壓外需；四，雙碳目標增加工業企業轉型成本。

另一把脈來自中央財經委員會辦公室原副主任尹彥林，他認為，總需求不足是當前經濟運行

面臨的突出矛盾，原因包括：一，消費者、房地產預期改善未能持續；二，政策落實存在障礙；

三，政策調整缺乏明確信號，人們不知道「底部在哪」；四，居民、企業、地方政府三大經濟主

體收入增長受到影響。



＊供給側改革 ＶＳ 刺激消費端＊



基於此，專家們對走出困境路徑分為兩派，第一種路徑認為解決結構性經濟減速根本不在擴

大內需，而是做好供給側制度改革，把不合理的房地產調控回歸常態，形成更多新產業、新技術

、新產品、新服務；第二種路徑則主張，應將刺激重點從投資轉向消費，包括通過戶籍制度改革

促進已進城的１﹒８億農民工的消費，直接派錢以催生乘數效應，增加萬億財政赤字對中小企業

進行階段性補貼等。

而從劉國強等人行官員今早出席國新辦「上半年金融統計數據情況發布會」時，有關「從長

遠趨勢看，經濟整體在向高質量發展的方向轉變」，「科技創新、綠色發展、現代化產業體係等

新動能正在形成的過程之中」、「推動金融資源更多投向科技型企業」、「統籌金融支持科技創

新與防範金融風險」等表述看，第一種路徑似佔上峰。

隨著月底中央政治局會議愈來愈近，前期盛傳的「樓市重大刺激措施」、「天量萬億國債」

會否希望漸渺，拭目以待。

