《經濟通通訊社１７日專訊》深圳國際（００１５２）和間接持有約５１﹒５６％權益的附

屬公司深圳高速公路（００５４８）（滬：６００５４８）聯合公布，深高速全資附屬公司外環

公司將投資約８４﹒４７億元（人民幣．下同）建設外環三期。



＊計劃２０２８年通車＊



深高速指，外環三期計劃於今年下半年開工，２０２８年完工通車。深高速和外環公司擬通

過自有資金及外部融資籌集資金。鵬信資產對外環項目全部特許經營權對應資產組價值於基準日

２０２０年１２月３１日評估結果為１３４﹒６６億元，高於深高速先後投入的１４９﹒４７億

元折現至基準日折現值１２７﹒７３億元。經初步測算，假設廣東省政府批准外環項目２５年的

收費經營期，外環項目全線稅後財務內部收益率約６﹒７６％，處於合理水平。

深高速指，外環三期工程為坑梓至大鵬段，長約１６﹒８公里，起點與外環二期連接，終點

連接坪西快速路及鵬飛路，全線採用雙向６車道。該集團指，外環一期和二期通車以來車流量和

路費收入迅速增長，於去年度對收入和息？前利潤貢獻分別在１０％和１５％，而外環三期建成

後，外環項目將全線貫通，可發揮項目整體效益，還能完善路網布局，為該集團其他收費公路帶

來交通流量。（ｗｈ）

