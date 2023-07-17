《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發

布會表示，今年以來中國經濟逐步擺脫疫情影響，向常態化運行軌道回歸，呈現恢復向好態勢。

從全年看，盡管面臨壓力和挑戰，但是隨著就業改善、居民收入增加、內需拉動逐步增強、供給

結構優化調整、新動能成長壯大，經濟將穩步恢復，發展質量將繼續提升。因此，完全有信心、

有條件也有能力完成全年經濟社會發展預期目標任務。

今年兩會政府工作報告把今年經濟增長目標設在５％左右。



＊上半年最終消費支出增長對經濟增長的貢獻率提升至７７﹒２％＊



付凌暉表示，今年以來，各方面積極恢復和擴大消費，消費潛力逐步釋放，對經濟增長的拉

動明顯增強，為推動經濟恢復向好發揮了重要作用。上半年最終消費支出增長對經濟增長的貢獻

率達到７７﹒２％，比去年全年貢獻率明顯提升。下階段就業形勢繼續改善，居民收入持續增加

，有利於帶動居民消費能力和消費意願提升，同時推動新能源汽車銷售、綠色智能家電等促消費

政策顯效，將有利於擴大消費，促進經濟恢復向好。

他指出，今年以來，國產大飛機Ｃ９１９完成了商業首飛，全球首台１６兆瓦海上風電機組

完成吊裝，科技創新持續賦能高質量發展。智能產品的消費增長也在持續增加，也帶動了相關製

造業的增長，上半年智能消費設備製造業增加值同比增長１２％。同時，圍繞著克服「卡脖子」

工程，上半年半導體相關行業製造業增長比較快，半導體器件專用設備製造業增加值增長

３０﹒９％。從產品來看，一些新材料、智能產品增長比較快，上半年航空航天鋁材、工業控制

計算機及系統產量分別增長２３﹒３％、３４﹒１％。

