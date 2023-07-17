《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》６月ＣＰＩ同比持平增０﹒７％，ＰＰＩ

同比下降５﹒４％。就通縮的說法，國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會表示，總的來

看，中國經濟目前不存在通貨緊縮的現象，下階段也不會出現通貨緊縮。儘管價格目前是階段性

處於低位，從經濟增長、貨幣供應這些相關指標看，中國的經濟都不符合通貨緊縮的條件。

他認為，國際輸入性因素以及上年同期基數較高的因素也是導致ＣＰＩ漲幅階段性回落的重

要原因。從下階段來看，隨著中國經濟恢復向好、市場需求逐步擴大、經濟循環暢通，供求關係

將逐步改善。從食品價格看，中國糧食生產總體穩定，有利於保障食品價格穩定。後期豬肉消費

需求季節性增加也會帶動價格回升。從工業消費品價格來看，國際能源價格低位運行的輸入性影

響可能會持續，但是車企的短期降價促銷的影響有望逐步消除。從服務價格來看，服務需求穩步

擴大，服務價格將穩中有升，二季度服務價格同比上漲０﹒９％，比一季度擴大０﹒１個百分點

。加之去年同期高基數因素逐步消除，價格漲幅會逐步回歸合理水平。



＊上半年世界經濟復甦乏力，國際能源價格回落＊



付凌暉表示，從價格本身來看，今年上半年由於世界經濟復甦乏力，國際能源價格回落，帶

動國內能源價格走低。同時，國內車企降價促銷、豬肉價格轉降，加之上年同期基數較高，中國

居民消費價格漲幅上半年總體回落。上半年居民消費價格同比上漲０﹒７％，比一季度回落

０﹒６個百分點。

主要有四方面的特點：一是食品價格漲幅回落。上半年食品價格同比上漲２﹒５％，比一季

度回落１﹒２個百分點。其中鮮果、禽肉類價格漲幅較高，分別上漲７﹒９％和６﹒４％，生豬

產能充足，豬肉價格在５月份起同比轉降，上半年平均上漲３﹒２％。二是能源價格下降。受國

際能源價格下行影響，上半年ＣＰＩ中的能源價格下降３﹒５％，其中汽油、柴油價格分別下降

７﹒３％和８％。三是服務價格小幅上漲。受到服務消費恢復向好的帶動，服務價格漲幅有所擴

大，上半年服務價格同比上漲０﹒９，漲幅比一季度擴大０﹒１個百分點，其中飛機票、賓館住

宿、旅遊價格分別上漲２０﹒２％、８﹒６％、７﹒１％。四是核心ＣＰＩ漲幅基本穩定。上半

年，扣除食品和能源的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒７％，比一季度回落０﹒１個百分點。

