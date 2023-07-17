《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，第二季國內生產總值

（ＧＤＰ）同比增長６﹒３％，較預期同比增速７﹒３％低出１個百分點，不過仍創八個季度最

高水平，２０２３年第一季ＧＤＰ增４﹒５％。以上半年計ＧＤＰ同比增長。以上半年計，

ＧＤＰ同比增長５﹒５％，較上一季加快１個百分點。

國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會表示，上半年的經濟增速是含金量比較高的速

度。今年以來，全球經濟增長低迷，主要經濟體增長乏力，中國經濟保持較快增長，對全球經濟

發展提供了重要支撐。從主要經濟體已經發布的數據來看，今年一季度，美國、歐元區、日本、

巴西ＧＤＰ同比分別增長１﹒８％、１％、１﹒９％、４％，即便考慮到二季度的情況，上半年

總體中國經濟增速仍然在主要經濟體當中是最快的。

付凌暉表示，前期受疫情影響較大的消費和服務業加快明顯，對經濟增長帶動作用增強。工

農業總體平穩，為經濟恢復提供了有力支撐。總的來看，經濟運行逐步擺脫疫情影響，向常態化

增長軌道回歸。上半年，國內生產總值同比增長５﹒５％，二季度增長６﹒３％。５﹒５％的增

速明顯快於上年全年３％的經濟增速，也快於疫情三年年均４﹒５％的增速，經濟增長回升態勢

比較明顯。上半年５％的經濟增速是含金量比較高的速度。今年上半年，最終消費支出對經濟增

長貢獻率超過７０％，服務業增長對經濟增長貢獻率超過６０％。

