《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發

布會表示，一季度前期積壓的購房需求集中釋放，帶動房地產市場有所改善，二季度房地產市場

逐步回歸常態化運行，上半年，房地產市場總體呈現企穩態勢。就近期房地產開發投資增速下降

，付凌暉表示，目前房地產新開工面積還在下降，竣工面積在增加，施工面積整體下降，未來看

，房地產投資還會處於低位運行。但是隨著房地產市場調整逐步到位，房地產投資會逐步回到合

理水平。



＊房地產供給經歷階段性調整，會逐步趨於穩定＊



付凌暉表示，從走勢來看，隨著經濟恢復向好，促進房地產健康發展政策顯效，房地產市場

將逐步走穩。從需求端來看，「房住不炒」政策作用下，投機性住房需求逐步得到抑制，剛性和

改善性合理住房需求有序釋放，將繼續帶動房地產發展。

從供給端來看，部分房地產企業「高槓桿、高負債、高周轉」的經營模式難以為繼，房地產

市場供給正經歷階段性調整。隨著調整逐步到位，市場供給也會逐步趨於穩定。從中長期來看，

中國房地產市場正從過去的高速發展轉向平穩發展，這是由房地產市場發展階段變化、市場供求

關系調整決定的。

從主要指標來看，房地產市場銷售、開發投資，房地產開發企業到位資金等主要指標均比去

年全年出現改善。上半年，全國商品房銷售面積同比下降５﹒３％，銷售額增長１﹒１％，均明

顯好於去年全年。銷售面積降幅明顯收窄，銷售額由降轉升。上半年，房地產開發投資同比下降

７﹒９％，房地產開發企業本年到位資金下降９﹒８％，降幅比去年全年不同程度收窄。

下階段，加快建立多主體供應、多渠道保障、租購並舉的住房制度，實施好房地產市場平穩

健康發展長效機制，繼續支持剛性和改善性住房需求，規範發展住房租賃市場，促進房地產市場

平穩運行，保障民生需要。

