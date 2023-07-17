《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，儘管

受到多重因素影響，今年以來投資增長有所放緩，但投資結構持續優化，對未來發展支撐穩步提

升。下階段，要繼續發揮政府投資和政策激勵引導作用，有效帶動激發民間投資，持續優化投資

結構，提升投資效益。

他表示，今年以來，受到房地產市場調整的影響，固定資產投資增速有所放緩，積極擴大有

效投資，優化投資結構，推動重大基礎設施建設，支持企業增加創新投入，固定資產投資繼續保

持增長。上半年，固定資產投資同比增長３﹒８％，投資結構繼續優化，重點領域投資繼續加強

。

一是基礎設施投資較快增長。各方面積極推動交通、水利等重大基礎設施建設，成效持續顯

現。上半年，基礎設施投資同比增長７﹒２％，其中鐵路運輸業、水利管理業投資分別增長

２０﹒５％和９﹒６％。新型基礎設施建設穩步推進，為經濟社會長遠發展奠定了良好基礎。上

半年，新型基礎設施建設投資同比增長１６﹒２％，其中５Ｇ、數據中心等信息類新型基礎設施

投資增長１３﹒１％，工業互聯網、智慧交通等融合類新型基礎設施投資增長３４﹒１％。

二是製造業投資持續增長。製造業升級發展態勢明顯，資金技術密集行業投資增長較快。上

半年，製造業投資同比增長６％，其中裝備製造業投資增長１４﹒４％。對製造業投資增長支撐

作用明顯。製造業綠色轉型步伐加快，新能源汽車、鋰電池製造等行業投資保持較快增長。上半

年，汽車製造業、電氣機械和器材製造業投資同比分別增長２０％和３８﹒９％。

三是創新投資增勢較好。上半年，高技術產業投資同比增長１２﹒５％，明顯快於全部投資

增長。企業技術服務需求擴大，帶動相關行業投資不斷增加。上半年，專業技術服務、科技成果

轉化服務投資同比分別增長５１﹒６％和４６﹒３％。

四是新興領域投資擴大。隨著經濟數字化轉型持續深入，相關投資保持較快增長。上半年，

電子及通信設備製造業、電子商務服務投資分別增長１４﹒２％和２２﹒２％。能源綠色轉型加

快，清潔電力投資增加。上半年，清潔電力投資同比增長４０﹒５％，其中太陽能發電投資增長

８４﹒４％，風力發電投資增長１６％。

