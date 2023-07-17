《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海中原地產最新公布的數據顯示，上周

（７月１０日至１６日），上海新建商品住宅成交面積６﹒９萬平方米，環比減少３７﹒３％。

從交易結構來看，中高端產品出現大幅下滑，成交結構偏重中低價位產品，因此成交均價出

現大幅跳水，為每平方米５﹒３３萬元人民幣，環比下跌１３﹒５５％。

上周僅１個項目入市，為臨港板塊的龍光．天曜項目，入市面積為４﹒３６萬平方米

（４１３套），網上報均價每平方米３﹒４萬元人民幣。

上海中原地產市場分析師盧文曦分析指，上周上海新房成交進一步下挫並且跌破１０萬平方

米，幾乎和過年較為清淡時期相當，說明市場整體情緒並不高。

此外，７０城房價數據顯示，上海新房雖然環比勉強上漲，但二手房環比領跌全國其他城市

，這對市場情緒是進一步打擊。

因此，短期之內需要消化各種利空數據。但是基於目前沒有更多實質性利好落地的背景下，

要消化這些負面情緒並不容易。不排除新房市場會被二手房市場的情緒拖累，交易熱情會進一步

降溫，比如即便會有觸發積分的項目，但分數可能會低於預期。

