《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



以實際行動推動網信事業高質量發展

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國家主席習近平近日對網信工作作出重要指示，提出網信工作「舉旗幟聚民心、防風險保安全、

強治理惠民生、增動能促發展、謀合作圖共贏」的使命任務，明確「十個堅持」重要原則，為新

時代新徵程做好網信工作提供了根本遵循。



先行指標傳信號，經濟恢復動能料增強

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６月，中國快遞發展指數同比提升２６﹒６％、中小企業發展指數止跌回升、全社會用電量同比

增長３﹒９％??近期，多項先行指標顯示，儘管經濟恢復面臨一些挑戰，但向好趨勢未變，積

極現象增多。



激活夜經濟，金融助燃城市「煙火氣」

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北京夜間的「煙火氣」持續升騰。在這背後，離不開多家銀行的金融賦能。記者調研發現，多家

銀行推出一系列配套金融服務促進夜經濟，包括提供優惠利率、加大信貸投放、優化升級金融服

務等。





《上海證券報》



努力建設人與自然和諧共生的現代化

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從東南沿海到黃土高坡，從東北平原到青藏高原，黨的十八大以來，國家主席習近平走到哪里，

就把生態文明建設的理念講到哪里，對生態文明建設念茲在茲，傾注巨大心血。



存量房貸利率下調預期再起

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來自政策層的最新表態，引發了市場對降低存量房貸利率的預期。人行貨幣政策司司長鄒瀾１４

日表示，按照市場化、法治化原則，支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者

是新發放貸款置換原來的存量貸款。



央企控股上市公司持續增強股東獲得感

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近日，「我是股東－－走進央企控股上市公司專項投關活動」在上交所北方基地舉行。來自中鹽

化工、中遠海控、冠豪高新３家央企控股上市公司的高管，圍繞「價值與投資：央企分紅大踏步

」這一主題，與投資者進行了交流分享。





《證券時報》



下半年政策組合拳重在強信心增動能

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近期，證券時報對經濟學家發起的調查問卷顯示，多數受訪者對上半年貨幣政策感受積極，但普

遍認為上半年的經濟表現弱於預期，對下半年的國內經濟預期偏冷。



國資委推動加快打造現代新國企

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國務院國資委在日前舉辦的中央企業負責人研討班上指出，上半年，國資央企扎實開展提質增效

專項行動，經濟運行總體符合預期。時至年中，國資委密集發聲，更大力度打造現代新國企的新

一輪國企改革框架愈發清晰。



用電增速持平２０１９年同期，電力保供須提前部署

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國家能源局近日公布的數據顯示，１－６月，全社會用電量累計達４３０７６億千瓦時，同比增

長５％，增速與２０１９年同期持平，其中服務業、高端製造業等用電量增長較快，展現了經濟

發展韌性和創新發展活力持續增強。（ｌｃ）

