《神州經脈》中國今日（１７日）公布第二季國內生產總值（ＧＤＰ）增６﹒３％，低於預

期１個百分點，工業、投資數據勝預期，惟消費數據顯著回落且差過預期，房地產數據疲弱，種

種重磅數據夾擊下，加上滬深股市陸股通暫停，滬綜指低開後跌勢逐漸擴大至超過１％，但到三

千二關口見支持，午後隨著軍工股上升有所修復，全日滬指跌０﹒８７％，報３２０９﹒６３點

，三千二幸保不失。深成指全日跌０﹒６３％，創業板指跌０﹒７５％。

數據弱加上陸股通暫停影響下，兩市全日成交８０２６億元（人民幣．下同），較上日

（１４日）成交大減１３％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７０２，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３７７點子，止六連升，全日在７﹒１４６６至７﹒１７８５之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１３２６，較上個交易日跌８點子，止六

連升，上個交易日報７﹒１３１８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒３％，較預期的增長

７﹒３％低１個百分點，不過創八個季度最高水平。以上半年計ＧＤＰ同比增長５﹒５％，較上

一季加快１個百分點。國家統計局新聞發言人付凌暉解讀數據指，上半年的經濟增速是含金量比

較高的速度，是全球主要經濟體當中最快的。總的來看，經濟運行逐步擺脫疫情影響，向常態化

增長軌道回歸，完全有信心、有條件也有能力完成全年經濟社會發展預期目標任務。國泰君安國

際首席經濟學家周浩認為，未來幾天可能會出現新一波對中國經濟成長前景的下調潮，又認為或

多或少需要進一步「降息」，預計ＭＬＦ利率將最快在第三季度再下調１０個基點。澳新銀行經

濟學家楊宇霆認為，政府需要避免長期通縮預期，刺激措施須照顧周全，預計會很快降準。



２﹒ 國家統計局公布，６月規模以上工業增加值同比增４﹒４％，較５月增３﹒５％有所加快

，大幅高於預期的增長２﹒７％；累計上半年，規模以上工業增加值同比增長３﹒８％。６月社

會消費品零售總

額增速為３﹒１％，較今年５月的１２﹒７％增速大幅放緩，亦低於預期的３﹒２％增長；累計

上半年，社會消費品零售總額２２７５８８億元，同比增長８﹒２％。上半年固定資產投資總額

為２４﹒３１萬億元，同比增長３﹒８％，勝於預期的增長３﹒５％。國家統計局新聞發言人付

凌暉解讀數據指，儘管受到多重因素影響，今年以來投資增長有所放緩，但投資結構持續優化，

對未來發展支撐穩步提升。而從全年來看，支撐消費增長的有利條件較多，消費有望繼續擴大。



３﹒ 國家統計局公布，６月城鎮調查失業率５﹒２％，與５月持平。青年失業率續升，１６－

２４歲勞動力調查失業率為２１﹒３％，再刷新有記錄以來高點，５月為２０﹒８％。國家統計

局新聞發言人付凌暉解讀數據指，每逢畢業季，青年人失業率都會上升，預計下個月青年畢業生

、年輕人集中進入勞動力市場後，青年人失業率仍有可能提高，惟一般隨著畢業季過去，年輕人

逐步找到工作，８月以後會逐步下降。



４﹒ 國家統計局公布，上半年商品房銷售額６３０９２億元，增長１﹒１％，較首５月的增長

８﹒４％大幅收窄。上半年全國房地產開發投資５８５５０億元，同比下降７﹒９％，較首５月

的７﹒２％同比跌幅有所擴大。上半年房地產開發企業房屋施工面積同比下降６﹒６％。國家統

計局新聞發言人付凌暉解讀數據指，目前房地產新開工面積還在下降，竣工面積在增加，施工面

積整體下降，未來看，房地產投資還會處於低位運行。但是隨著房地產市場調整逐步到位，房地

產投資會逐步回到合理水平。



５﹒ 據央視報道，中國氣候變化事務特使解振華結束與美國總統氣候問題特使克里於今早的會

談，持續約４小時。克里昨日下午抵達北京機場，是他相隔近兩年再次訪華，他亦是繼國務卿布

林肯和財長耶倫後，近期訪問中國的第三名華府高層官員。中國外交部發言人毛寧表示，氣候變

化是全人類面臨的共同挑戰，中方將落實兩國元首巴厘島會晤的精神，同美方就氣候變化的相關

議題深入交換意見，攜手應對挑戰，增進當代和子孫後代的福祉。



６﹒ 國家統計局發布２０２３年６月份７０個大中城市住宅銷售價格變動情況。路透根據公布

數據測算，６月７０個大中城市新建商品住宅價格指數重返下跌區間，同比下降０﹒４％，降幅

為３月以來新高，５月為上升０﹒１％；環比跌０﹒０６％，是今年以來首次「轉負」。經測算

，６月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的只有３１個（上月為４６個）；持平１

個（上月０個）；下跌３８個（上月２４個）。國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀數據指

，６月７０個大中城市商品住宅銷售價格環比上漲城市個數減少，各線城市新建商品住宅銷售價

格環比持平或略降、二手住宅環比下降；各線城市新建商品住宅銷售價格同比有漲有降、二手住

宅同比下降。



７﹒ 東方航空正式接收第２架國產Ｃ９１９大型客機，為東航首批採購５架Ｃ９１９中的第２

架。該客機同樣會先投入上海虹橋至成都天府機場的空中快線，及後將逐步拓展更多航線。東航

去年１２月正式接收全球首架Ｃ９１９交付機。今年５月底，Ｃ９１９完成首個商業航班，惟到

６月底一度停飛。內媒引述數據顯示，截至上星期三（１２日），首架Ｃ９１９共執行８７班次

商業航班，累計服務旅客１﹒１萬人次，累計商業運行２５０﹒１小時。



８﹒ 人民銀行今日進行１０３０億元一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）增量續做，利率

２﹒６５％，與上月持平。今日有１０００億元ＭＬＦ到期，即增量３０億元。渣打銀行中國宏

觀策略主管劉潔稱，這是去年１１月降準以來，ＭＬＦ淨投放規模最小的一次，考慮到未來幾個

月將有更多ＭＬＦ到期，未來２－３個月可能是再次降準的窗口期；馬來亞銀行駐新加坡高級外

匯策略師Ｆｉｏｎａ Ｌｉｍ表示，人行ＭＬＦ淨投放規模較小，顯示出人民幣穩定在當前對人

行的重要程度，且大規模的資金淨投放可能也不一定會轉化成更大的經濟成長動能。（ｓｌ）

