《經濟通通訊社１７日專訊》在國家統計局公布一系列重磅數據之前，《中國證券報》發表

文章先行唱好經濟。報道指，近期多項先行指標顯示，儘管經濟恢復面臨一些挑戰，但向好趨勢

未變，積極現象增多。

文章指，首先快遞行業發展勢頭良好，反映消費有望復甦。國家郵政局的數據顯示，６月中

國快遞發展指數為３６６﹒３，同比提升２６﹒６％。國家郵政局預測，上半年快遞業務量將超

６００億件，同比增速逾１７％，快遞業務收入有望超５５００億元人民幣，同比增速在

１１﹒５％左右。

其次，反映中小企業發展信心的多項指標出現改善跡象。中國中小企業協會公布的數據顯示

，６月中小企業發展指數為８９﹒１，較上月上升０﹒２點，結束連續３個月下降態勢，且高於

２０２２年同期水平。

國民經濟發展的「晴雨表」用電量亦有所增長。國家能源局的數據顯示，６月全社會用電量

７７５１億千瓦時，同比增長３﹒９％。１－６月，全社會用電量累計４３０７６億千瓦時，同

比增長５％。

此外，作為觀察固定資產投資等經濟變化的「風向標」，央視財經挖掘機指數報告顯示，５

月中國工程機械平均開工率６３﹒５１％，總體平穩，延續穩健復甦發展態勢。

文章引述專家認為，宏觀調控政策將繼續發力，推動經濟企穩向上，預計下半年經濟將保持

增長態勢。（ｌｃ）

