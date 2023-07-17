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AH股新聞

17/07/2023 08:51

《中國要聞》官媒：經濟恢復遇挑戰，惟多項先行指標傳達積極訊號

　　《經濟通通訊社１７日專訊》在國家統計局公布一系列重磅數據之前，《中國證券報》發表
文章先行唱好經濟。報道指，近期多項先行指標顯示，儘管經濟恢復面臨一些挑戰，但向好趨勢
未變，積極現象增多。
　　文章指，首先快遞行業發展勢頭良好，反映消費有望復甦。國家郵政局的數據顯示，６月中
國快遞發展指數為３６６﹒３，同比提升２６﹒６％。國家郵政局預測，上半年快遞業務量將超
６００億件，同比增速逾１７％，快遞業務收入有望超５５００億元人民幣，同比增速在
１１﹒５％左右。
　　其次，反映中小企業發展信心的多項指標出現改善跡象。中國中小企業協會公布的數據顯示
，６月中小企業發展指數為８９﹒１，較上月上升０﹒２點，結束連續３個月下降態勢，且高於
２０２２年同期水平。
　　國民經濟發展的「晴雨表」用電量亦有所增長。國家能源局的數據顯示，６月全社會用電量
７７５１億千瓦時，同比增長３﹒９％。１－６月，全社會用電量累計４３０７６億千瓦時，同
比增長５％。
　　此外，作為觀察固定資產投資等經濟變化的「風向標」，央視財經挖掘機指數報告顯示，５
月中國工程機械平均開工率６３﹒５１％，總體平穩，延續穩健復甦發展態勢。
　　文章引述專家認為，宏觀調控政策將繼續發力，推動經濟企穩向上，預計下半年經濟將保持
增長態勢。（ｌｃ）

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