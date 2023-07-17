《經濟通通訊社１７日專訊》國務院總理李強上周五（１４日）主持召開國務院常務會議，

聽取迎峰度夏能源電力安全保供工作情況匯報，審議通過《關於積極穩步推進超大特大城市「平

急兩用」公共基礎設施建設的指導意見》，研究部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題

整改工作。

會議指出，要加強高峰時段重點地區電力保供，全力抓好能源增產增供。強化煤電保供穩價

，加強電煤中長期合同履約監管。要壓實全鏈條保供責任，各地區要嚴格落實屬地管理責任，能

源企業要積極履行保供主體責任，全力保障民生和經濟社會發展用能用電需求。

會議又指，在超大特大城市積極推進「平急兩用」公共基礎設施建設，要積極盤活城市低效

和閑置資源，按需新建相關設施。要充分發揮市場機制作用，加強標準引導和政策支持，充分調

動民間投資積極性，鼓勵和吸引更多民間資本參與「平急兩用」設施的建設改造和運營維護。

最後，會議又提到，審計整改事關政府公信力和執行力。對審計查出問題，要逐項分解到有

關地區、部門和單位，嚴肅認真抓好整改工作。被審計地區和單位要嚴格落實整改主體責任，認

真制定整改方案和清單，針對重點問題舉一反三開展專項整治，確保整改實效。（ｌｃ）

