《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統氣候問題特使克里抵達北京，展開４日訪華行程，今

天起將與中方就合作應對氣候變化深入交換意見。

克里星期日（１６日）下午抵達北京機場，是他相隔近兩年再次訪華，他亦是繼國務卿布林

肯和財長耶倫後，近期訪問中國的第三名華府高層官員。他此行將與中國氣候變化事務特使解振

華以及其他官員會面，確保年底舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會取得

成功。



＊兩人會面未必取得實質結果，重點是中美恢復正常外交溝通＊



隨著中美關係逐漸轉差，兩國圍繞全球變暖的談判已經中斷了約一年。外界預料克里與中方

將討論包括減少甲烷排放、限制煤炭使和森林砍伐，以及協助貧窮國家應對氣候變化等問題，不

過未必會取得實質性突破，重點是訪問為中美恢復正常外交溝通繼續奠定基礎。

克里上星期四（１３日）在國會表示，此行目標是在不作出讓步的情況下，與中方建立穩定

關係。 克里上月曾表示，中美是世界上最大的兩個溫室氣體排放國，必須建立夥伴關係應對氣

候變化，而不是讓其他問題的分歧成為阻礙，雙方在氣候變化及其他議題合作，亦不存在任何條

件。（ｊｔ）

