《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統氣候問題特使克里與中國氣候變化事務特使解振華在
北京舉行會談，會談長達四小時。中國外交部發言人毛寧主持例行記者會表示，氣候變化是全人
類面臨的共同挑戰，中方將落實兩國元首巴厘島會晤的精神，同美方就氣候變化的相關議題深入
交換意見，攜手應對挑戰，增進當代和子孫後代的福祉。毛寧又表示，會適時發布關於訪問的具
體情況。（ｊｔ）
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17/07/2023 16:08
【大國博弈】克里訪華，中方稱將同美國就氣候變化深入交換意見
《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統氣候問題特使克里與中國氣候變化事務特使解振華在
北京舉行會談，會談長達四小時。中國外交部發言人毛寧主持例行記者會表示，氣候變化是全人
類面臨的共同挑戰，中方將落實兩國元首巴厘島會晤的精神，同美方就氣候變化的相關議題深入
交換意見，攜手應對挑戰，增進當代和子孫後代的福祉。毛寧又表示，會適時發布關於訪問的具
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