《經濟通通訊社１７日專訊》中國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）僅增６﹒３％，低於預期

１個百分點，工業、投資數據勝預期，惟消費數據顯著回落且差過預期，房地產數據疲弱，種種

重磅數據夾擊下，滬深股市在陸股通暫停下，今早低開後跌勢迅速擴大，好在滬綜指到三千二關

口見支持，半日跌１﹒１９％，報３１９９﹒１７點，失三千二關。兩市半日成交５２７１億元

（人民幣．下同），較上日（１４日）同時段成交減少一成。

國家統計局公布，第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒３％，較預期同比增速

７﹒３％低出１個百分點，不過創八個季度最高水平，２０２３年第一季ＧＤＰ增４﹒５％。以

上半年計ＧＤＰ同比增長。以上半年計，ＧＤＰ同比增長５﹒５％，較上一季加快１個百分點。

內地６月規模以上工業增加值同比增速為４﹒４％，較５月增速３﹒５％有所加快，大幅高

於預期的增長２﹒７％；６月社會消費品零售總額增速為３﹒１％，較今年５月的１２﹒７％增

速大幅放緩，亦低於預期的３﹒２％增長；上半年固定資產投資總額為２４﹒３１萬億元人民幣

，同比增長３﹒８％，勝於預期的增長３﹒５％。

６月城鎮調查失業率５﹒２％，與５月持平，不過青年失業率續升，１６－２４歲勞動力調

查失業率為２１﹒３％，再刷新有記錄以來高點，５月為２０﹒８％。

數據公布前，人民銀行進行１０３０億元一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）增量續做，增量

３０億元，利率２﹒６５％，與上月持平。人行同時進行３３０億元７天期逆回購，全口徑計今

日放水３４０億元。



＊金融股偏弱，能源股領跌＊



數據不佳拖累金融股走低，保險股跌幅顯著，中國人壽（滬：６０１６２８）瀉４％，中國

太保（滬：６０１６０１）跌２﹒４％，中國平安（滬：６０１３１８）走低１﹒５％，建設銀

行（滬：６０１９３９）跌０﹒８％；銀行股方面，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌１﹒７％

，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒２％。

國家統計局公布上半年能源生產情況，上半年進口煤炭同比增長９３％，進口原油同比增長

１１﹒７％。進口能源燃材大增加上經濟預期弱，能源股集體跌，兗礦能源

（滬：６００１８８）挫５﹒３％，中國神華（滬：６０１０８８）跌５﹒２％，美錦能源

（深：０００７２３）跌３﹒１％，中國石化（滬：６０００２８）跌２﹒６％，中國石油

（滬：６０１８５７）跌１﹒９％，中國海油（滬：６００９３８）軟０﹒９％。（ｅｙ）



