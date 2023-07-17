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AH股新聞

17/07/2023 11:33

《Ａ股行情》經濟增速不及預期，滬綜指半日跌１﹒１９％失三千二

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）僅增６﹒３％，低於預期
１個百分點，工業、投資數據勝預期，惟消費數據顯著回落且差過預期，房地產數據疲弱，種種
重磅數據夾擊下，滬深股市在陸股通暫停下，今早低開後跌勢迅速擴大，好在滬綜指到三千二關
口見支持，半日跌１﹒１９％，報３１９９﹒１７點，失三千二關。兩市半日成交５２７１億元
（人民幣．下同），較上日（１４日）同時段成交減少一成。
　　國家統計局公布，第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒３％，較預期同比增速
７﹒３％低出１個百分點，不過創八個季度最高水平，２０２３年第一季ＧＤＰ增４﹒５％。以
上半年計ＧＤＰ同比增長。以上半年計，ＧＤＰ同比增長５﹒５％，較上一季加快１個百分點。
　　內地６月規模以上工業增加值同比增速為４﹒４％，較５月增速３﹒５％有所加快，大幅高
於預期的增長２﹒７％；６月社會消費品零售總額增速為３﹒１％，較今年５月的１２﹒７％增
速大幅放緩，亦低於預期的３﹒２％增長；上半年固定資產投資總額為２４﹒３１萬億元人民幣
，同比增長３﹒８％，勝於預期的增長３﹒５％。
　　６月城鎮調查失業率５﹒２％，與５月持平，不過青年失業率續升，１６－２４歲勞動力調
查失業率為２１﹒３％，再刷新有記錄以來高點，５月為２０﹒８％。
　　數據公布前，人民銀行進行１０３０億元一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）增量續做，增量
３０億元，利率２﹒６５％，與上月持平。人行同時進行３３０億元７天期逆回購，全口徑計今
日放水３４０億元。
　
＊金融股偏弱，能源股領跌＊
　
　　數據不佳拖累金融股走低，保險股跌幅顯著，中國人壽（滬：６０１６２８）瀉４％，中國
太保（滬：６０１６０１）跌２﹒４％，中國平安（滬：６０１３１８）走低１﹒５％，建設銀
行（滬：６０１９３９）跌０﹒８％；銀行股方面，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌１﹒７％
，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒２％。
　　國家統計局公布上半年能源生產情況，上半年進口煤炭同比增長９３％，進口原油同比增長
１１﹒７％。進口能源燃材大增加上經濟預期弱，能源股集體跌，兗礦能源
（滬：６００１８８）挫５﹒３％，中國神華（滬：６０１０８８）跌５﹒２％，美錦能源
（深：０００７２３）跌３﹒１％，中國石化（滬：６０００２８）跌２﹒６％，中國石油
（滬：６０１８５７）跌１﹒９％，中國海油（滬：６００９３８）軟０﹒９％。（ｅｙ）
　

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