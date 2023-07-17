《經濟通通訊社１７日專訊》中國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）僅增６﹒３％，低於預期

１個百分點，工業、投資數據勝預期，惟消費數據顯著回落且差過預期，房地產數據疲弱，種種

重磅數據夾擊下，加上滬深股市陸股通暫停，滬綜指低開後跌勢逐漸擴大至超過１％，但到三千

二關口見支持，午後隨著軍工股上升，全日滬指跌０﹒８７％，報３２０９﹒６３點，三千二幸

保不失。深成指全日跌０﹒６３％，創業板指跌０﹒７５％。

數據公布前，人民銀行進行１０３０億元（人民幣．下同）一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）

增量續做，增量３０億元，利率２﹒６５％與上月持平。人行同時進行３３０億元７天期逆回購

，全口徑計今日放水３４０億元。數據弱加上陸股通暫停影響下，兩市全日成交８０２６億元，

較上日（１４日）成交大減１３％。

國家統計局公布，第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒３％，較預期同比增速

７﹒３％低出１個百分點，不過創八個季度最高水平，２０２３年第一季ＧＤＰ增４﹒５％。以

上半年計ＧＤＰ同比增長。上半年ＧＤＰ同比增長５﹒５％，較上一季加快１個百分點。

內地６月規模以上工業增加值同比增速為４﹒４％，較５月增速３﹒５％有所加快，大幅高

於預期的增長２﹒７％；６月社會消費品零售總額增速為３﹒１％，較今年５月的１２﹒７％增

速大幅放緩，亦低於預期的３﹒２％增長；上半年固定資產投資總額為２４﹒３１萬億元人民幣

，同比增長３﹒８％，勝於預期的增長３﹒５％。

澳新銀行經濟學家楊宇霆認為，第二季數據低於預期，房地產行業放緩顯然構成嚴重拖累，

他認為刺激措施須照顧周全，預計會很快降準；中信証券首席經濟學家明明亦預計，ＭＬＦ存量

處於５萬億元人民幣的相對高位，貨幣寬鬆預期在升溫，第三季度有降準可能。





＊金融股偏弱，能源股領跌＊



數據不佳拖累保險股跌幅顯著，中國人壽（滬：６０１６２８）瀉３﹒５％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌３％，中國平安（滬：６０１３１８）走低１﹒２％，大型銀行股方面

，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌１﹒４％，招商銀行（滬：６０００３６）跌０﹒９％，建

設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）無升跌。

數據顯示進口能源燃材大增加上經濟預期弱，能源股集體跌，兗礦能源

（滬：６００１８８）挫４﹒９％，中國神華（滬：６０１０８８）跌３﹒８％，美錦能源

（深：０００７２３）跌２﹒８％，中國石化（滬：６０００２８）跌１﹒５％，中國石油

（滬：６０１８５７）跌１﹒３％，中國海油（滬：６００９３８）軟０﹒１％。



＊樓市數據低迷，內房盼寬鬆＊



國家統計局公布，上半年全國房地產開發投資５８５５０億元，同比下降７﹒９％，較首５

月的７﹒２％同比跌幅有所擴大，其中住宅投資４４４３９億元，同比下降７﹒３％。

數據差催生降息降準預期，惟Ａ場地產股仍偏弱，華夏幸福（滬：６００３４０）挫

２﹒７％，沙河股份（深：００００１４）跌１﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）跌

１﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）跌１﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）跟跌

０﹒５％。

另國家統計局發布６月份７０個大中城市住宅銷售價格，據測算新建商品住宅價格指數重返

下跌區間，同比下降０﹒４％，降幅為３月以來新高，５月為上升０﹒１％；環比跌０﹒０６％

，是自今年以來首次「轉負」。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８６７﹒１７ －０﹒８２

上證綜合指數 ３２０９﹒６３ －０﹒８７ ３２２０﹒７５

上證Ａ股指數 ３３６４﹒６８ －０﹒８７

深證成份指數 １１０１０﹒３６ －０﹒６３ ４８０５﹒０２

深圳創業板指數 ２２０７﹒４４ －０﹒７５

上證Ｂ股指數 ２６８﹒４０ －０﹒５１ ０﹒７１

深證Ｂ股指數 １１７３﹒７９ ＋０﹒５７ ０﹒９４

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