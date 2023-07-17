《經濟通通訊社１７日專訊》由於香港天文台現已發出八號颱風信號，香港交易所證券市場
（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場今天（周一）上午交易時段會延遲開市。若八號或以
上颱風信號╱極端情況警告於早上９時仍然生效，早上將暫停交易。不過，天文台最新表示，八
號烈風或暴風信號至少維持至下午４時，意味港股停市，全日暫停交易。（ｊｔ）
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17/07/2023 11:43
《滬深股通》因本港八號颱風信號生效，滬深港通暫停交易
《經濟通通訊社１７日專訊》由於香港天文台現已發出八號颱風信號，香港交易所證券市場
（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場今天（周一）上午交易時段會延遲開市。若八號或以
上颱風信號╱極端情況警告於早上９時仍然生效，早上將暫停交易。不過，天文台最新表示，八
號烈風或暴風信號至少維持至下午４時，意味港股停市，全日暫停交易。（ｊｔ）
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