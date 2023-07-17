《經濟通通訊社１７日專訊》由於香港天文台現已發出八號颱風信號，香港交易所證券市場

（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場今天（周一）上午交易時段會延遲開市。若八號或以

上颱風信號╱極端情況警告於早上９時仍然生效，早上將暫停交易。不過，天文台最新表示，八

號烈風或暴風信號至少維持至下午４時，意味港股停市，全日暫停交易。（ｊｔ）

