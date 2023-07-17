  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/07/2023 11:43

《滬深股通》因本港八號颱風信號生效，滬深港通暫停交易

　　《經濟通通訊社１７日專訊》由於香港天文台現已發出八號颱風信號，香港交易所證券市場
（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場今天（周一）上午交易時段會延遲開市。若八號或以
上颱風信號╱極端情況警告於早上９時仍然生效，早上將暫停交易。不過，天文台最新表示，八
號烈風或暴風信號至少維持至下午４時，意味港股停市，全日暫停交易。（ｊｔ）

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

上一篇新聞︰17/07/2023 11:43  《中國要聞》內地鼓勵開發網絡安全保險產品，助企業應對相關風險

下一篇新聞︰17/07/2023 11:42  【人行操作】植信研究院：第三季或小幅降準，置換到期ＭＬＦ

其他AH股新聞
More

17/07/2023 12:01  【數據解讀】６月內地青年失業率２１﹒３％破頂，當局料下月續升

17/07/2023 11:59  《中國要聞》浙江紹興嵊州市發出節約用水倡議，建議縮減洗澡時間

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金