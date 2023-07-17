《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，上半年全國房地產開發投資５８５５０億元

（人民幣．下同），同比下降７﹒９％，較首５月的７﹒２％同比跌幅有所擴大，其中住宅投資

４４４３９億元，同比下降７﹒３％。

Ａ場地產股持續走弱，保利發展（滬：６０００４８）、金地集團（滬：６００３８３）、

華發股份（滬：６００３２５）跌逾１％，萬科Ａ（深：０００００２）跟跌０﹒８％，新城控

股（滬：６０１１５５）跌０﹒７％，上海臨港（滬：６００８４８）跌０﹒５％。

另國家統計局發布６月份７０個大中城市住宅銷售價格，據測算新建商品住宅價格指數重返

下跌區間，同比下降０﹒４％，降幅為３月以來新高，５月為上升０﹒１％；環比跌０﹒０６％

，是自今年以來首次「轉負」。６月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的只有３１

個（上月為４６個）；持平１個（上月０個）；下跌３８個（上月２４個）。



＊商品房銷售面積跌幅較首５個月顯著擴大＊



上半年，商品房銷售面積５９５１５萬平方米，同比下降５﹒３％，跌幅較首５個月的

０﹒９％顯著擴大。其中住宅銷售面積下降２﹒８％。商品房銷售額６３０９２億元，增長

１﹒１％，其中住宅銷售額增長３﹒７％。６月末，商品房待售面積６４１５９萬平方米，同比

增長１７﹒０％。其中，住宅待售面積增長１８﹒０％。

上半年，房地產開發企業到位資金６８７９７億元，同比下降９﹒８％，跌幅比首５個月的

６﹒６％擴大。其中，國內貸款８６９１億元，下降１１﹒１％；利用外資２８億元，下降

４９﹒１％；自籌資金２０５６１億元，下降２３﹒４％；定金及預收款２４２７５億元，下降

０﹒９％；個人按揭貸款１２４２９億元，增長２﹒７％。（ｊｔ）

