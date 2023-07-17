《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行在上月實施「政策降息」，當月新增房貸數據有好表

現，但對內地樓價未有立即提振之效。國家統計局發布２０２３年６月份７０個大中城市住宅銷

售價格變動情況。路透根據公布數據測算，６月７０個大中城市新建商品住宅價格指數重返下跌

區間，同比下降０﹒４％，降幅為３月以來新高，５月為上升０﹒１％；環比跌０﹒０６％，是

自今年以來首次「轉負」。

經測算，６月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的只有３１個（上月為４６個

）；持平１個（上月０個）；下跌３８個（上月２４個）。



＊一線城市二手樓價環比跌幅顯著擴大＊



國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀數據指，６月７０個大中城市商品住宅銷售價格環

比上漲城市個數減少，各線城市新建商品住宅銷售價格環比持平或略降、二手住宅環比下降；各

線城市新建商品住宅銷售價格同比有漲有降、二手住宅同比下降。

從新建商品住宅看，６月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒１％轉為

持平，其中北京、上海環比分別上漲０﹒１％和０﹒４％，廣州、深圳環比分別下降０﹒１％和

０﹒３％；二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒２％轉為持平；三線城市新建商

品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降０﹒１％。從二手住宅看，６月份，一線城市二手住宅

銷售價格環比下降０﹒７％，降幅比上月擴大０﹒３個百分點；二、三線城市二手住宅銷售價格

環比均下降０﹒４％，降幅比上月分別擴大０﹒１和０﹒２個百分點。

６月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲１﹒３％，漲幅比上月回落０﹒４個百分

點；二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲０﹒５％，漲幅與上月相同；三線城市新建商品住

宅銷售價格同比下降１﹒４％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。６月份，一線城市二手住宅銷

售價格同比由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒４％；二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下

降２﹒４％和３﹒４％，降幅比上月分別擴大０﹒３和０﹒１個百分點。（ｅｙ）

