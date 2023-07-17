《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布上半年能源生產情況，稱規模以上工業主要能
源產品生產均保持同比增長，原煤、原油、天然氣進口較快增長。
原煤生產穩定增長，進口高位增長。上半年，生產原煤２３﹒０億噸，同比增長４﹒４％。
進口煤炭２﹒２億噸，同比增長９３﹒０％。６月份，生產原煤３﹒９億噸，同比增長２﹒５％
。
原油生產保持平穩，進口快速增長，原油加工較快增長。上半年，生產原油１０５０５萬噸
，同比增長２﹒１％。進口原油２８２０８萬噸，同比增長１１﹒７％。加工原油３６３５８萬
噸，同比增長９﹒９％。６月份，生產原油１７５２萬噸，同比增長１﹒９％。加工原油
６０９５萬噸，同比增長１０﹒２％。
天然氣生產平穩增長，進口增速較快。上半年，生產天然氣１１５５億立方米，同比增長
５﹒４％。進口天然氣５６６３萬噸，同比增長５﹒８％。６月份，生產天然氣１８３億立方米
，同比增長５﹒５％。
＊上半年火力發電增７﹒５％，水電劇降＊
國家統計局表示，電力生產保持增長。上半年，發電量４１６８０億千瓦時，同比增長
３﹒８％。分品種看，火電同比增長７﹒５％，水電下降２２﹒９％，核電增長６﹒５％，風電
增長１６﹒０％，太陽能發電增長７﹒４％。６月份，發電量７３９９億千瓦時，同比增長
２﹒８％。（ｅｙ）