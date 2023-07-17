《經濟通通訊社１７日專訊》在２０２３中國算力大會新聞發布會上，工信部信息通信發展

司司長謝存表示，工信部將計劃結合算力行業最新發展情況，出台推動算力基礎設施高質量發展

的政策文件，進一步強化頂層設計，提升算力綜合供給能力。

謝存表示，要加強技術創新，培育良好生態。一方面，圍繞算力發展需要，增強自主創新能

力，推進計算架構、計算方式和算法創新，加強ＣＰＵ、ＧＰＵ和服務器等重點產品研發，加速

新技術、新產品落地應用；另一方面，圍繞算力相關軟硬件生態體系建設，加強硬件、基礎軟件

、應用軟件等適配協同，提升產業基礎高級化水平，推動產業鏈上下游多方形成合力共建良好發

展生態。

此外，要建優算力網絡，促進應用落地。加速推進網絡設施與算力設施配套部署，進一步優

化升級網絡體系架構，加強算力網絡監測，打造滿足各類算力應用需求的運力體系。強化算力資

源統籌調度，不斷提高算力利用效能。指導辦好「華彩盃」算力應用創新大賽，以工業、交通、

醫療等典型行業為主要場景，打造一批成熟解決方案，持續推動算力助力傳統行業轉型升級，推

動模式新穎、特色鮮明的算力應用加速落地。（ｓｌ）

