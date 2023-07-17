《經濟通通訊社１７日專訊》廣東、山東、河北等地近期相繼對氫能產用政策鬆綁。其中河

北省政府印發氫能產業安全管理試行辦法，明確氫能企業按行業類別歸口監督管理，綠氫生產不

需取得危險化學品安全生產許可，允許在化工園區外建設電解水製氫（太陽能、風能等可再生能

源）等綠氫生產項目和製氫加氫一體站。

廣東省政府則出台《廣東省燃料電池汽車加氫站建設管理暫行辦法》，允許在非化工園區建

設製氫加氫一體站。山東眷、上海自貿區臨港片區、湖北武漢等地也曾出台過相關文件，探索非

化工園區製氫和製氫加氫一體站建設。

由於氫氣易燃易爆，屬於危化品範疇，一直以來製氫項目都須要設於化工園區內，且必須取

得危化品生產許可證，在一定程度上提高了氫能的使用成本，限制氫能行業規模化發展。內媒引

述業內人士指，河北等地對製氫環節的政策鬆綁，將有助降低氫能成本，推動氫能產業快速發展

。

該人士指，很多專家曾呼籲參照天然氣的管理辦法管理氫氣，即根據行業類別區別化管理。

目前天然氣作為工業原料和作為能源的管理辦法有所不同，作為能源使用，在管理或操作上更為

簡易。該人士認為，中國對天然氣已有多年管理經驗，「氫氣這麼管理，我認為是可行的」。

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