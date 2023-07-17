【ＦＯＣＵＳ】大手刺激ｏｒ保持定力？７月中央政治局會議就下半年政策定調倒數之際，

周一（１７日）揭盅的重磅數據顯示，去年同期負增長低基數效應下的二季度ＧＤＰ，增速錄八

個季度最高，惟仍遜預期；反映需求端冷熱的社會消費品零售及商品房銷售，增速驟然縮水；

１６－２４歲青年失業率再刷新有記錄以來高點。



＊６月商品房銷售額按年跌四分一＊



國家統計局公布，備受注目的中國二季度ＧＤＰ錄按年增６﹒３％（預期：７﹒３％），季

調後按季增０﹒８％（一季度：２﹒２％）；２０２３年過半，官方對此把脈為「國民經濟回升

向好，高質量發展穩步推進」，惟「經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固」。

何謂「不穩固」？端倪就在被政治局稱為「經濟持續回升向好關鍵所在」的需求端。先看上

周五（１４日）罕見獲央媽直指「供求關係已發生深刻變化」的房地產，盡管６月商品房銷售額

錄三個月來最高（１﹒３３萬億元），但按年縮水四分一；上半年計，商品房銷售額增速從首５

月８﹒４％降溫至１﹒１％，距離跌入負值僅一步之遙，待售面積更較去年末激增７７９３萬平

方米。

再看消費品零售，６月絕對值近４萬億元（３９９５１億）為今年高點，但按年增幅從５月

的１２﹒７％大幅放緩至３﹒１％（預期：３﹒２％）；但汽車銷售額就重上４５００億元。



＊工資、經營、財產淨收入按季跌＊



需求端積弱依舊，癥結自然離不開居民的錢包，據國統局數據測算，二季度居民人均可支配

收入８８０２元，較一季度的１０８７０元縮水１９％；其中，城鎮、農村居民人均可支配收入

分別縮水約８％、２８％。而全國居民二季度人均工資性收入、人均經營淨收入、人均財產淨收

入，分別按季跌約１７％、３４％、１８％。

另一負面因素則來自「史上最難畢業季」，今年高校畢業生高達１１５８萬，僅北京高校就

有２８﹒５萬人，其中逾半更是碩博畢業生。勞動力供應井噴之下，６月青年失業率按年再升

０﹒５個百分點，錄２１﹒３％新高；國統局預期，青年失業率７月可能續升。

不過，工業增加值、製造業╱基礎設施投資表現優於預期，國統局對上半年經濟增速的定調

仍為「含金量較高」。面對好壞參半、行業分化的數據，月底政治局會議對當前經濟將如何定調

，又如何統籌穩增長、穩就業、防風險？或係於如何看「半杯水」的一念之間。

