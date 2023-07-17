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AH股新聞

17/07/2023 17:54

《中國要聞》發改委主任鄭柵潔再晤民企負責人：座談會將常態化

　　《經濟通通訊社１７日專訊》繼７月３日及１０日後，國家發改委主任鄭柵潔今日（１７日
）再次召開民營企業家座談會，是連續第三個星期一召開。鄭柵潔今日上午在座談會上，與傳化
集團、方大集團（深：００００５５）、飛鶴乳業（０６１８６）、卓立漢光等民營企業負責人
進行了深入交流討論，認真聽取民營企業經營發展的真實情況、面臨的困難問題和相關政策建議

　　鄭柵潔對與會民企負責人提出的具體訴求和政策建議逐一進行了回應，表示製造業是立國之
本、強國之基，要加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，推動現代服務業同先進製造
業深度融合。下一步，國家發改委將持續完善與民營企業溝通交流機制，堅持常態化召開民營企
業家座談會，並組織引導地方各級發展改革部門，共同認真聽取民營企業真實聲音，著力優化民
營經濟發展環境，形成促進民營經濟發展壯大的合力。
　　參加本次座談會的民營企業涉及鋼鐵冶煉、電子器件、食品加工等製造業，以及服務製造業
發展的現代物流業；既有傳統領域企業，也有專精特新「小巨人」企業。與會民企負責人結合生
產經營實際，介紹了自身企業和所在行業的發展現狀、困難問題，以及對宏觀政策落實情況的真
切感受。（ｓｌ）

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