《經濟通通訊社１７日專訊》據《德國商報》報道，德國綜合企業西門子表示已終止與中國
ＩＴ公司北京天聖華信息技術公司的所有交易，而美國商務部已於６月將北京天聖華列入制裁名
單。
內地工商資料顯示，北京天聖華自稱為西門子數字化工廠集團在電子、航空航天、船舶緊密
的戰略合作夥伴，為多家行業內領先企業提供智慧院所和數字化工廠整體規劃的設計諮詢。此前
有報道指出，西門子的軟件遭轉售給與中國軍方關係密切的研究機構。（ｅｙ）
17/07/2023 14:40
【大國博弈】西門子終止與北京天聖華合作，後者上月被美國制裁
《經濟通通訊社１７日專訊》據《德國商報》報道，德國綜合企業西門子表示已終止與中國
ＩＴ公司北京天聖華信息技術公司的所有交易，而美國商務部已於６月將北京天聖華列入制裁名
單。
內地工商資料顯示，北京天聖華自稱為西門子數字化工廠集團在電子、航空航天、船舶緊密
的戰略合作夥伴，為多家行業內領先企業提供智慧院所和數字化工廠整體規劃的設計諮詢。此前
有報道指出，西門子的軟件遭轉售給與中國軍方關係密切的研究機構。（ｅｙ）
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