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AH股新聞

17/07/2023 07:53

【企業盈警】重慶鋼鐵（０１０５３）料中期盈轉虧４﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社１７日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，預期截
至６月３０日止中期虧損４﹒３５億元（人民幣．下同），去年同期純利５﹒１６億元。
　　該集團指，扣除非經常性損益之虧損４﹒４７億元，去年同期純利５﹒５億元。該集團指，
上半年鋼鐵行業下游需求恢復不及預期，房地產是主要拖累，加上原材料供應緩解，鋼材價格大
跌，但成本仍保持高位，經營環境承承巨大壓力，盈利空間受到擠壓。（ｗｈ）

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