《經濟通通訊社１７日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，預期截

至６月３０日止中期虧損４﹒３５億元（人民幣．下同），去年同期純利５﹒１６億元。

該集團指，扣除非經常性損益之虧損４﹒４７億元，去年同期純利５﹒５億元。該集團指，

上半年鋼鐵行業下游需求恢復不及預期，房地產是主要拖累，加上原材料供應緩解，鋼材價格大

跌，但成本仍保持高位，經營環境承承巨大壓力，盈利空間受到擠壓。（ｗｈ）

