《經濟通通訊社１７日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，預期截

至６月３０日止中期淨利潤５７﹒５億至６７﹒５億元（人民幣．下同），去年同期虧損３０億

元。

該集團指，扣除非經常性損益後的淨利潤５０億至６０億元，去年同期虧損３８億元。該集

團指，業績預盈的主要原因是境內燃煤價格同比下降和電量同比增長的綜合影響，而且新加坡業

務利潤同比大幅增長。



＊上半年上網電量升７﹒４％＊



另外，該集團指，第二季度，中國境內上網電量１０４１﹒３８億千瓦時，同比上升

１７﹒２４％；而上半年上網電量２１１１﹒４８億千瓦時，同比上升７﹒４３％。上半年平均

上網結算電價為每兆瓦時５１５﹒２３元，同比升１﹒８９％。上半年該集團市場化交易電量比

例為８７﹒６８％，比去年同期下降０﹒１３個百分點。該集團指，電量上升因受經濟復甦和高

溫天氣影響，全社會用電量增加；同時來水不足造成全國水電發電量降幅較大。至於在上半年，

新加坡大士能源累計發電量市場佔有率為２１﹒６％，同比下降１﹒６個百分點。截至６月３０

日，該集團可控發電裝機容量約１３萬兆瓦。（ｗｈ）

