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AH股新聞

17/07/2023 07:53

《國企紅籌》中煤（１８９８）煤銷量６月升２９％，半年升１０％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，商品煤
銷量於６月為２３６８萬噸，升２９﹒３％，而於上半年為約１﹒４７億噸，升９﹒９％。
　　該集團指，商品煤產量於６月為１１５９萬噸，升１５﹒２％，而於上半年為約６７１２萬
噸，升１３﹒３％。至於煤礦裝備產值於６月為１０億元人民幣，升２５％，而於上半年為
５９﹒１億元人民幣，升１４﹒８％。此外，該集團指，於上半年，尿素銷量升５％、聚丙烯銷
量跌０﹒５％、聚乙烯銷量升６﹒７％，以及甲醇銷量升７﹒１％。（ｗｈ）

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