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AH股新聞

17/07/2023 07:53

【企業盈喜】海信家電（００９２１）料中期純利升最多１﹒４倍

　　《經濟通通訊社１７日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）公布，預期截
至６月３０日止中期純利１３億至１４﹒９１億元（人民幣．下同），同比增長１﹒１至１﹒４
倍，每股盈利０﹒９５至１﹒０９元，而扣除非經常性損益後的淨利潤１０﹒９億至１３億元，
升１﹒５５至２﹒０８倍。
　　該集團指，淨利潤預計同比增長主因持續優化渠道結構、產品結構、降本增效，重視精細化
管理，毛利率持續同比改善，規模穩步增長，經營質量和盈利能力明顯提升。（ｗｈ）

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