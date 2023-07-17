《經濟通通訊社１７日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）公布，預期截

至６月３０日止中期純利１３億至１４﹒９１億元（人民幣．下同），同比增長１﹒１至１﹒４

倍，每股盈利０﹒９５至１﹒０９元，而扣除非經常性損益後的淨利潤１０﹒９億至１３億元，

升１﹒５５至２﹒０８倍。

該集團指，淨利潤預計同比增長主因持續優化渠道結構、產品結構、降本增效，重視精細化

管理，毛利率持續同比改善，規模穩步增長，經營質量和盈利能力明顯提升。（ｗｈ）

