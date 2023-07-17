《經濟通通訊社１７日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，預期截
至６月３０日止中期虧損１３﹒４７億元（人民幣．下同），去年同期純利１７﹒１６億元，每
股虧損１４﹒３分。
該集團指，扣除非經常性損益後的虧損１３﹒５７億元，去年同期純利１６億元。該集團指
，轉盈為虧主因上半年鋼鐵行業下游需求持續不振，鋼價低位震盪，原料雖下行，但降幅遠低於
銷售，而該集團開拓市場及壓降成本，但受供銷市場價差快速收窄導致毛利減少，效益下滑。
（ｗｈ）
17/07/2023 07:53
【企業盈警】鞍鋼股份（００３４７）料中期盈轉虧逾１３億人幣
《經濟通通訊社１７日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，預期截
至６月３０日止中期虧損１３﹒４７億元（人民幣．下同），去年同期純利１７﹒１６億元，每
股虧損１４﹒３分。
該集團指，扣除非經常性損益後的虧損１３﹒５７億元，去年同期純利１６億元。該集團指
，轉盈為虧主因上半年鋼鐵行業下游需求持續不振，鋼價低位震盪，原料雖下行，但降幅遠低於
銷售，而該集團開拓市場及壓降成本，但受供銷市場價差快速收窄導致毛利減少，效益下滑。
（ｗｈ）
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