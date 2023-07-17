  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/07/2023 07:53

【企業盈警】鞍鋼股份（００３４７）料中期盈轉虧逾１３億人幣

　　《經濟通通訊社１７日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，預期截
至６月３０日止中期虧損１３﹒４７億元（人民幣．下同），去年同期純利１７﹒１６億元，每
股虧損１４﹒３分。
　　該集團指，扣除非經常性損益後的虧損１３﹒５７億元，去年同期純利１６億元。該集團指
，轉盈為虧主因上半年鋼鐵行業下游需求持續不振，鋼價低位震盪，原料雖下行，但降幅遠低於
銷售，而該集團開拓市場及壓降成本，但受供銷市場價差快速收窄導致毛利減少，效益下滑。
（ｗｈ）

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金