《經濟通通訊社１８日專訊》京城股份Ａ股（滬：６００８６０）現漲停，報１３﹒７７元
（人民幣．下同），升１０％，最低價１２﹒２１元；成交２２８０萬股，成交金額２﹒９９億
元；量比１﹒９倍，換手率５﹒３％。
京城機電股份Ｈ股（００１８７）升１２﹒１％，報３﹒４３港元，最高價３﹒４５港元，
最低價２﹒９２港元；成交１１６３萬股，成交金額３７３８萬港元；主動買沽比率６６：３４
，資金淨主動買入１２２８萬港元。京城股份Ａ股較Ｈ股呈３４０﹒２％溢價。（ｅｄ）
18/07/2023 11:25
《Ａ股異動》京城股份Ａ漲停，現報１３﹒７７元人幣
《經濟通通訊社１８日專訊》京城股份Ａ股（滬：６００８６０）現漲停，報１３﹒７７元
（人民幣．下同），升１０％，最低價１２﹒２１元；成交２２８０萬股，成交金額２﹒９９億
元；量比１﹒９倍，換手率５﹒３％。
京城機電股份Ｈ股（００１８７）升１２﹒１％，報３﹒４３港元，最高價３﹒４５港元，
最低價２﹒９２港元；成交１１６３萬股，成交金額３７３８萬港元；主動買沽比率６６：３４
，資金淨主動買入１２２８萬港元。京城股份Ａ股較Ｈ股呈３４０﹒２％溢價。（ｅｄ）
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