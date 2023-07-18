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AH股新聞

18/07/2023 11:25

《Ａ股異動》京城股份Ａ漲停，現報１３﹒７７元人幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》京城股份Ａ股（滬：６００８６０）現漲停，報１３﹒７７元
（人民幣．下同），升１０％，最低價１２﹒２１元；成交２２８０萬股，成交金額２﹒９９億
元；量比１﹒９倍，換手率５﹒３％。
　　京城機電股份Ｈ股（００１８７）升１２﹒１％，報３﹒４３港元，最高價３﹒４５港元，
最低價２﹒９２港元；成交１１６３萬股，成交金額３７３８萬港元；主動買沽比率６６：３４
，資金淨主動買入１２２８萬港元。京城股份Ａ股較Ｈ股呈３４０﹒２％溢價。（ｅｄ）

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