《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》發改委國民經濟綜合司副司長李慧表示，

針對二季度以來經濟運行出現的新變化，６月１６日國務院常務會議及時謀劃了一批推動經濟持

續回升向好的儲備政策，目前各部門正在抓緊落實，有一些政策已經陸續出台實施，為穩定宏觀

經濟運行提供了有力支撐。

下一步，發改委將把握住經濟恢復和產業升級的關鍵期，統籌推動經濟運行持續好轉、內生

動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理

增長。主要是三個方面。



＊穩妥處置化解房地產、金融、地方債務等領域風險＊



一是穩增長。按照落實一批、儲備一批、出台一批的思路打好政策「組合拳」；以釘釘子精

神抓好已出台和已部署政策的落實落地，充分釋放政策效能；抓緊研究儲備政策，不斷充實完善

政策工具箱，及早出台有關政策舉措，促進消費穩步恢復和擴大，著力拓展有效投資空間，加快

建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，幫助經營主體恢復元氣、站穩腳跟。

二是激活力。在破除各方面體制機制弊端、調整深層次利益格局上再攻下一些難點，不斷提

升改革綜合效能；更好落實「兩個毫不動搖」，深化國資國企改革，加強和改進國有經濟管理，

破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，抓緊抓實促進民間投資工作，充分發揮與民營

企業溝通交流機制作用，盡力幫助企業解決實際困難，為民營企業營造良好的發展環境；全面落

實建設全國統一大市場總體部署，加快完善配套政策體系；進一步完善市場准入負面清單制度，

努力營造更加公平順暢的市場准入環境。加快建設更高水平開放型經濟新體制，加大吸引和利用

外資力度，著力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

三是防風險。堅持底線思維，穩妥處置化解房地產、金融、地方債務等領域風險隱患，大力

提升糧食、能源資源、產業鏈供應鏈安全保障能力，做好迎峰度夏期間能源保供工作，牢牢守住

不發生系統性風險底線。

