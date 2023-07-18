《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》發改委政研室主任金賢東表示，近期，跨

國公司高管紛紛訪華，正是投下了對中國營商環境的「信任票」和對中國發展前景的「信心票」

，也佐證了「與中國同行就是與機遇同行，投資中國就是投資未來」。下一步，發改委將建設更

高水平開放型新體制，全面優化營商環境，以國內大循環吸引全球資源要素。重點是兩個方面。

一方面，強化政策出台實施。在落實好已出台的《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存

量提質量的若干政策措施》等穩外資政策基礎上，研究制定更大力度吸引外資的綜合性政策，進

一步優化公平競爭環境，暢通創新要素流動，促進內資外資企業務實合作。同時，抓緊評估外資

准入負面清單實施效果，深入瞭解有關方面訴求，研究縮減海南自由貿易港外資准入負面清單等

措施，擴大市場准入。

另一方面，完善服務保障機制。將繼續舉辦國際產業投資合作系列活動，為跨國公司在華投

資和地方招商引資提供平台。發改委稱將進一步暢通溝通渠道，加強與外資企業、外國商會的溝

通交流，及時協調解決企業反映的問題和合理訴求，為企業來華投資和生產經營提供便利條件。

前５個月製造業、高技術產業實際使用外資分別增長５﹒９％和７﹒５％。

