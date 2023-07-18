《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》發改委政研室主任金賢東表示，今年以來

，隨著疫情防控平穩轉段，經濟社會全面恢復常態化運行，恢復和促進消費的政策舉措持續顯效

，居民消費市場整體呈現良好恢復態勢。上半年，社會消費品零售總額２２﹒８萬億元（人民幣

．下同），同比增長８﹒２％，增速較去年同期上升８﹒９個百分點，餐飲、旅遊等領域消費已

超過疫情前水平，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到７７﹒２％，明顯高於去年。

他表示，同時也要看到，消費能力和消費預期相對偏弱、基礎設施和消費環境有待提升等問

題仍然存在，解決這些問題是當前和今後一個時期促進消費的重點發力方向。下一步，針對制約

居民「能消費、敢消費、願消費」的痛點和堵點，國家發展改革委將會同有關方面，做好四項重

點工作。



＊下大力氣穩定汽車等重點領域消費＊



一是完善消費政策。今年以來，發改委就構建高質量充電基礎設施體系、更好支持新能源汽

車下鄉等出台了一系列政策，將持續推動這些政策落地見效，改善基礎設施和服務環境，下大力

氣穩定汽車等重點領域消費。同時，針對當前消費領域存在的突出問題，將抓緊制定出台恢復和

擴大消費的政策，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費、拓展農村消費、優化消費

環境等方面，出台一批務實管用的政策舉措並推動盡快落地見效。

二是提升消費能力。消費是收入的函數，促進消費就必須多渠道增加城鄉居民收入。將持續

做好穩就業促增收的各項工作，落實落細穩就業政策措施，促進青年等重點群體就業；同時，依

託深化收入分配制度改革部際聯席會議機制，系統推進收入分配領域重點工作，強化重點群體支

持和幫扶，增加低收入者收入，積極探索促進居民增收有效路徑。

三是優化消費供給。將推進數字技術、應用場景和商業模式融合創新，培育壯大消費新業態

新模式，促進生活消費品質升級，豐富拓展消費場景。

四是改善消費環境。針對制約消費的體制機制問題，將會同有關方面，研究制定關於營造放

心消費環境的政策文件，健全標準質量管理體系，加大質量安全監管力度，強化消費信用體系建

設，完善消費爭議多元化解機制、在線消費糾紛解決機制。

