《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國資委黨委召開擴大會議，會議強調，要

主動作為，以高質量參與共建「一帶一路」為抓手，聚焦戰略資源、戰略性新興產業、關鍵核心

技術、關鍵基礎設施等領域，參與優化全球產業鏈供應鏈布局，助力國內國際市場高效聯通。要

充分發揮國有龍頭企業的支撐帶動作用，推動傳統產業數字化智能化綠色化轉型升級。



＊國企改革深化提升行動即將再升級＊



有媒體報道稱，新一輪國企改革深化提升行動即將拉開帷幕。目前，中國鐵建、南方電網等

央企積極部署，重慶、廣州等地動作頻頻，改革舉措正加緊推進。種種跡象表明，新一輪國企改

革深化提升行動即將再次升級。

國資委黨委會議提出，要立足新時代新征程國資央企新使命新定位，持續深化改革，強化創

新驅動，不斷提高企業核心競爭力、增強核心功能，在建設現代化產業體系、構建新發展格局中

更好發揮科技創新、產業控制、安全支撐作用。要把準方向，以進一步深化國有企業改革為契機

，堅定不移做強做優做大國有資本和國有企業，為服務保障國家安全、能源安全、糧食安全、電

力安全、科技安全等提供強有力支撐。



