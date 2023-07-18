《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家發改委政研室主任金賢東指出，當前

經濟運行正處於恢復發展和產業升級的關鍵期，發展環境的複雜性和不確定性仍然較大，經濟持

續恢復發展仍然面臨需求不足、動能不強、信心偏弱和一些領域風險挑戰。

下一步，國家發改委將把穩增長放在更加突出的位置，重點辦好各大地區建設現代化產業體

系，深化市場化改革，擴大高水平開放，防範化解重大領域風險，保障改善民生等領域的大事、

急事、難事，全力推動經濟結構持續向優，增長動能持續增強，發展態勢持續向好。



＊國內經濟發展面臨風險挑戰，經濟持續回升基礎未穩固＊



發改委國民經濟綜合司副司長李慧表示，回看上半年經濟運行，一季度實現良好開局，二季

度持續恢復，中國經濟呈現回升向好態勢，從三大需求看，市場需求逐步恢復，餐飲、文化、旅

遊等服務消費加快回升，上半年社會消費品零售總額同比增長８﹒２％，比一季度加快２﹒４個

百分點；重大工程項目建設扎實推進，固定資產投資增長３﹒８％，其中製造業、基礎設施投資

分別增長６％、７﹒２％；外貿穩規模優結構各項工作深入推進，貨物進出口增長２﹒１％。

同時也要看到，世界政治經濟形勢錯綜複雜，全球經濟面臨較大下行壓力，不穩定不確定因

素較多，對中國發展帶來諸多影響，同時國內經濟發展也面臨一些風險挑戰，經濟持續回升的基

礎還不穩固。

但更要看到，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，推動經濟整

體好轉的積極因素在不斷累積。有信心有條件有能力推動經濟結構持續向優、增長動能持續增強

、發展態勢持續向好，實現全年經濟社會發展目標任務。

