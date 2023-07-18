《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海海關公布的數據顯示，今年上半年，

上海市進出口總值達２﹒０９萬億元（人民幣．下同），創歷史同期新高，同比增１１﹒４％，

增速比全國高９﹒３個百分點。其中，出口８４６３﹒２億元，增長１５﹒２％；進口１﹒２５

萬億元，增長９﹒１％。剔除同比基數影響，上海市進出口兩年平均增長５﹒３％，其中出口、

進口兩年平均分別增長９﹒７％、２﹒６％。

上半年，上海市對最大貿易夥伴歐盟進出口４３０４﹒６億元，增長１６﹒２％，增速高於

整體４﹒８個百分點，佔上海全市進出口總值的２０﹒６％。對東盟、美國、日本和澳洲分別進

出口２６４７﹒７億、２３９６﹒９億、１９３６﹒９億和１１６１﹒９億元，分別增長

１﹒５％、４﹒７％、９﹒３％和４５﹒６％。

「新三樣」等機電產品出口動能充沛。上半年，上海市出口機電產品５８９５﹒９億元，增

長２２％，佔上海全市出口總值的６９﹒７％，佔比提升３﹒９個百分點。其中，電動載人汽車

、鋰電池、太陽能電池等「新三樣」出口分別增長１７１﹒８％、１８９﹒７％、６２﹒６％；

集成電路出口增長１２﹒１％。

