《經濟通通訊社１８日專訊》內地五大上市險企上半年保費數據披露完畢。中國平安

（０２３１８）（滬：６０１３１８）、中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）、中國

人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）、中國人保（滬：６０１３１９）、新華保險

（０１３３６）（滬：６０１３３６）五家上市險企上半年保費全部實現正增長，共攬保費收入

約１﹒７１萬億元（人民幣．下同），同比增長約７﹒５５％。其中，中國人保、中國太保、中

國平安保費增速均超７％。

其中，壽險保費收入大增是上半年險企負債端回暖的主要因素，反映出消費者增加對儲蓄險

的配置，中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險上半年合計實現保費收入約

１﹒１萬億元，同比增長約６﹒９５％。

國泰君安非銀金融研究團隊分析指，２０２３年上半年，在居民保險保本儲蓄需求旺盛、監

管引導定價利率下調導致的產品集中銷售以及２０２２年第二季度疫情限制展業等多因素影響下

，預計上市險企新單保費將強勁增長。新單快速增長是推動２０２３年上半年新業務價值超預期

的核心因素。

另外，在銀行存款利率下降後，保險業也迎來「降息潮」，目前正處於新老利率產品替換期

。招商證券非銀金融首席分析師鄭積沙表示，７月以來，部分險企仍在銷售３﹒５％預定利率產

品，即使保險產品後續進行切換，但在低利率的市場環境中，儲蓄險仍較競品具有明顯競爭優勢

，行業復甦態勢依舊明朗。（ｌｃ）

