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AH股新聞

18/07/2023 16:07

《神州金融》內地五大上市險企上半年共攬保費１﹒７１萬億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地五大上市險企上半年保費數據披露完畢。中國平安
（０２３１８）（滬：６０１３１８）、中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）、中國
人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）、中國人保（滬：６０１３１９）、新華保險
（０１３３６）（滬：６０１３３６）五家上市險企上半年保費全部實現正增長，共攬保費收入
約１﹒７１萬億元（人民幣．下同），同比增長約７﹒５５％。其中，中國人保、中國太保、中
國平安保費增速均超７％。
　　其中，壽險保費收入大增是上半年險企負債端回暖的主要因素，反映出消費者增加對儲蓄險
的配置，中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險上半年合計實現保費收入約
１﹒１萬億元，同比增長約６﹒９５％。
　　國泰君安非銀金融研究團隊分析指，２０２３年上半年，在居民保險保本儲蓄需求旺盛、監
管引導定價利率下調導致的產品集中銷售以及２０２２年第二季度疫情限制展業等多因素影響下
，預計上市險企新單保費將強勁增長。新單快速增長是推動２０２３年上半年新業務價值超預期
的核心因素。
　　另外，在銀行存款利率下降後，保險業也迎來「降息潮」，目前正處於新老利率產品替換期
。招商證券非銀金融首席分析師鄭積沙表示，７月以來，部分險企仍在銷售３﹒５％預定利率產
品，即使保險產品後續進行切換，但在低利率的市場環境中，儲蓄險仍較競品具有明顯競爭優勢
，行業復甦態勢依舊明朗。（ｌｃ）

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