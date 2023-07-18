《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見菲律賓前總統杜特爾特

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國家主席習近平１７日下午在北京釣魚台國賓館會見菲律賓前總統杜特爾特。習近平指出，中方

始終重視中菲關係，願同菲方一道，推動中菲關係行穩致遠。希望你繼續為兩國友好合作發揮重

要作用。



宏觀政策顯效發力，國民經濟恢復向好

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國家統計局１７日發布數據顯示，上半年國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長５﹒５％，比一季度

加快１個百分點。分季度看，一季度ＧＤＰ同比增長４﹒５％，二季度增長６﹒３％。



健全制度，企業海外募資回暖

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８３家擬ＩＰＯ企業遞交境外發行上市備案材料，６家Ａ股上市公司通過發行ＧＤＲ（全球存托

憑證）實現境外上市，２１家企業先後赴美上市??凡此種種映射出境內企業海外募資熱情逐漸

升溫。





《上海證券報》



上半年中國ＧＤＰ同比增長５﹒５％

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國家統計局１７日公布的數據顯示，上半年國內生產總值（ＧＤＰ）５９﹒３萬億元，同比增長

５﹒５％，比一季度加快１個百分點，也快於去年３％的經濟增速、快於疫情三年年均４﹒５％

的增速。經濟增長保持回升態勢。



專家解讀當前三大熱點指標

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上半年經濟數據出爐，ＧＤＰ同比增長５﹒５％。國家統計局新聞發言人付凌暉１７日就各界關

心的熱點問題作出回應稱，中國經濟目前不存在通貨緊縮的現象，下階段也不會出現通貨緊縮，

預計下階段價格漲幅會逐步回歸合理水平。



網絡安全產業蓄勢起跑

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工信部、國家金融監督管理總局昨日聯合發布《關於促進網絡安全保險規範健康發展的意見》，

提出了五方面共十條具體意見，包括建立健全網絡安全保險政策標準體系、加強網絡安全保險產

品服務創新等。





《證券時報》



上半年中國經濟增長５﹒５％，統計局：含金量高

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國家統計局昨日公布的數據顯示，初步覈算，上半年國內生產總值（ＧＤＰ）５９﹒３０萬億元

，按不變價格計算，同比增長５﹒５％，比一季度加快１﹒０個百分點，其中二季度同比增長

６﹒３％。



房地產供需兩端政策仍需持續加力

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國家統計局１７日發布了２０２３年上半年全國房地產市場基本情況。從數據來看，房地產開發

投資、商品房銷售面積、房企到位資金等多項指標累計降幅有所擴大。



深圳電池產業集群領跑跨越式轉型

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作為全國重要的「電池之都」，深圳已經完成了從消費類電池產業到動力電池產業的跨越式轉型

，實現了從電池上游材料到產業鏈下游應用的全方位覆蓋。（ｌｃ）

