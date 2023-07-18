《鍾之日記》７月１８日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



滬深股市全日在好淡爭持，通信、軟件、互聯網、醫療等板塊走低，汽車、地產股逆市上升

，午後家品板塊受政策利好刺激而上揚，滬綜指全日收跌０﹒３７％，報３１９７﹒８２點，時

隔一日再穿三千二關，深成指跌０﹒３４％，創業板指跌０﹒３１％。

交投連日以來迅速變冷，兩市全日成交７７７１億元人民幣，按日跌３﹒２％，值得留意的

是陸股通今日恢復交易，北上資金即撤出８７﹒６５億元人民幣，是自５月２５日以來流出額新

高，也是今年第二高水平。

內地第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒３％，較預期同比增速７﹒３％低出１個

百分點，數據公布後，多家投資銀行紛紛下調對中國今年經濟增長的預測至５％，包括摩根士丹

利、花旗、大華、摩根大通、法國興業及凱投宏觀，至於野村及高盛則維持之前的預測，分別預

測中國經濟全年增長５﹒１％及５﹒４％。



＊港股追落後，終結五連升＊



港股昨日（１７日）因打颱風而突然停市，今日復市即追落後，低開８９點報１９３２４已

為全日高位，之後半日跌幅不斷擴大，午後指數見穩，總結全日恒指收市跌３９８點或

２﹒０５％，報１９０１５，終止五連升，主板成交９５０﹒５０億元。

外圍市場方面，投資者料美國加息周期進入尾聲，且財長耶倫開腔，強調美國不會出現經濟

衰退，美股隔晚小幅上漲。



＊恒大負債比天高，清盤聆訊快到＊



中國恒大（０３３３３）一次過公布去年度末期、中期及２０２１年度業績，公司兩年合共

虧損５８１９﹒４９億元人民幣，單計去年虧損，虧損情況打破香港上市公司紀錄。而相比虧損

額，恒大的負債表現更為觸目驚心，集團截至去年底負債總額高達２﹒４４萬億元人民幣，而其

總資產價值才約１８３８３億元人民幣，手頭現金更只有４３﹒３４億元，資不抵債問題可見十

分嚴重。

恒大的龐大負債一定程度上反映了中國樓市在過去十幾年來的瘋狂價值泡沫，有人分析指，

恒大的負債比紐西蘭、芬蘭及智利一年的經濟產值還要高，堪稱「負可敵國」。

由於恒大陷入債務泥潭，多地樓盤恐爛尾，公司銷售表現可想而知地差勁，２０２１年度恒

大合約銷售按年大減４８﹒４％至３７２９億元人民幣，２０２２年合約銷售３１７億元，按年

更暴減９１﹒５％。基於出現多項與持續經營的不確定因素，其核數師對該等業績報告均無法發

表意見。

恒大選擇在７月３１日清盤聆訊前公布如此糟糕的財務狀況，是福是禍仍未可知。另外，恒

大公布，計劃在香港實施協議安排召開的聆訊，尋求頒令分別就Ａ組債務及Ｃ組債務的債權人，

召開兩次協議安排會議，以考慮及酌情批准有關安排。會議訂於本月２４日上午１１時３０分在

香港高等法院舉行。

恒大和萬達的債務風險正在發酵，內房股走低，龍湖（００９６０）瀉９﹒９％，碧桂園

（０２００７）跌８％，新城發展（０１０３０）跌６﹒３％，雅居樂（０３３８３）走低５％

，綠景中國地產（０００９５）跌４﹒６％。另外，瑞安房地產（００２７２）債券價格突跌，

股價全日跌２﹒３％。



＊時隔兩年再換帥，中芯回吐３％



正值美國制裁中國無法獲取先進晶片製造設備之際，北京當局最寄予厚望的中芯國際

（００９８１）（滬：６８８９８１），近年來高層人事卻持續震盪。中芯國際宣布，高永崗因

工作調整，辭任該公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席職務，自周一（１７日）生效

，並由副董事長劉訓峰接替。中芯全日挫２﹒６％，報１９﹒６２元。

今次是中芯國際在不足兩年內，再度更換董事長。２０２１年，時任董事長的周子學出於健

康原因辭職。幾個月後，時任副董事長蔣尚義在加入中芯不到一年便辭職。英國晶片公司安謀

Ａｒｍ聯合創始人Ｔｕｄｏｒ Ｂｒｏｗｎ去年也從中芯國際董事會辭職。

高永崗是財務管理背景出身，在２０２１年９月接任中芯國際代理董事長，２０２２年３月

才就任正式董事長，至今僅一年多。中芯強調高永崗與董事會並沒有意見不合，但也沒說明他辭

去董事長職務後是否仍留在中芯任職。

而接任董事長的劉訓峰是化學家出身，由國家集成電路產業投資基金所推薦，早前獲委任為

中芯國際第二類董事、執行董事、董事會副董事長及提名委員會成員，自２０２３年５月１１日

起生效。時隔兩個多月，劉訓峰又被任命為中芯國際董事長。劉訓峰是第十四屆全國政協委員，

曾任職上海石化、上海華誼集團黨委書記及董事長、上海華誼控股集團董事長。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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