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AH股新聞

18/07/2023 09:59

《Ａ股焦點》地產股偏軟，恒大負債２﹒４萬億，萬達現兌付風險

　　《經濟通通訊社１８日專訊》昔日兩大內房龍頭恒大（０３３３３）和萬達的債務危機持續
發酵，地產股走低，金科股份（深：０００６５６）挫２﹒８％，上實發展
（滬：６００７４８）跌１﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）跌０﹒８％，保利發展
（滬：６０００４８）、華僑城Ａ（深：００００６９）跌０﹒７％，金地集團
（滬：６００３８３）軟０﹒６％。
　　中國恒大一次過公布去年度末期、中期及２０２１年度業績，公司兩年合共虧損
５８１９﹒４９億元（人民幣．下同），截至去年底負債總額約２﹒４４萬億元，按年減少約
１４２７億元。
　　據《彭博》引述知情人士透露，萬達商管向一些債權人表示，公司仍在努力籌錢兌付下周日
（２３日）到期的４億美元債券，同時也在考慮其他備選方案，目前資金缺口至少在２億美元。
　　至於樓市狀況方面，市場憧憬存量房貸利率下調，不過據內媒報道，目前上海、深圳、海南
、南京、杭州等多座城市的銀行均表示暫未收到通知，各銀行的存量房貸利率仍按照合同約定情
況執行。
　　另外，萬科（深：０００００２）再度尋求延期回覆深交所關於公司配發Ａ股的審核問詢函
，稱問詢函所涉及的部分事項仍需進一步落實和完善，萬科Ａ現跌０﹒７％。（ｅｙ）
　

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