《經濟通通訊社１８日專訊》在中國經濟增長乏力、各地樓價受壓的情況下，包括前財長樓

繼偉在內的不少專家都呼籲當局加大進行戶籍制度改革，釋放農民工群體的消費力。較為富裕的

浙江省加入戶籍制度改革行列，該省近日發布有序推進農業轉移人口市民化實施方案，全面取消

全省除杭州市區以外的落戶限制政策。

值得一提的是，以省份為單位全面放開落戶條件的，浙江並非首個。２０２１年１月，江西

省就宣布全面取消城市落戶限制；２０２１年６月，湖北省取消除武漢市外全省其他地區落戶限

制；今年６月１日，黑龍江省亦取消落戶限制。

中國是世界上少有實施戶籍制度的國家之一，人們在戶籍所在地之外的地區只能享受到有限

度的政府服務，在過去，人們計劃結婚甚至要返回到男女任何一方的戶籍所在地辦理結婚登記。

專家認為，戶籍制度改革打破城鄉二元結構，促使勞動力和土地在城鄉之間流通，加快農村勞動

力向城鎮轉移，並把目前已進城的１﹒８億農民工的消費意願釋放出來。



＊浙江：農民工落戶與城鎮居民享同等權利＊



浙江省政府在文件中稱，除杭州市區之外，該省全面取消落戶限制政策，確保外地與本地農

業轉移人口進城落戶標準統一，試行以經常居住地登記戶口制度，落實合法穩定住所（含租賃）

落戶及配偶等直系親屬隨遷政策。至於樓價水平較高的杭州市區，則進一步完善積分落戶政策，

確保社保繳納年限和連續居住年限分數佔主要比例，逐步取消年度落戶名額限制。

文件又指，要推行全省範圍內社保繳納、居住時間等戶籍准入年限累計互認，逐步拓展到長

三角區域內累計互認。堅持尊重意願、存量優先的原則，推動在城鎮穩定就業和生活的農業轉移

人口舉家進城落戶，並與城鎮居民享有同等權利、履行同等義務；依法保障進城落戶農民的農村

土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權，不得以退出上述權益作為農民進城落戶的條件。

（ｅｙ、ｌｃ）

